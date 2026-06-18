대한전선, 해상풍력 전시회 참가… 초고압 해저케이블 경쟁력 과시

이미지 확대 대한전선 관계자가 지난 16일 전남 여수 엑스포컨벤션센터에서 열린 ‘2026 해상풍력 공급망 컨퍼런스 전시회’에서 해저케이블 경쟁력을 설명하고 있다.

대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선 관계자가 지난 16일 전남 여수 엑스포컨벤션센터에서 열린 ‘2026 해상풍력 공급망 컨퍼런스 전시회’에서 해저케이블 경쟁력을 설명하고 있다.

대한전선 제공

2026-06-19 B2면

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대한전선은 지난 16~17일 전남 여수 엑스포컨벤션센터에서 열린 ‘2026 해상풍력 공급망 컨퍼런스 전시회’에 참가해 해상풍력과 초고압직류송전(HVDC) 사업 역량을 소개하고 국내외 업계 관계자들과 협력 방안을 논의했다고 18일 밝혔다.한국풍력산업협회와 전라남도가 공동 주최한 이번 행사에는 국내외 70여개 기관과 기업이 참가했다. 대한전선은 이번 전시에서 154kV급 초고압 해저케이블과 다이나믹 케이블 등 주요 제품을 선보였다. 서해안 에너지 고속도로 등 국내외 전력망 사업에 적용 가능한 525kV급 HVDC 해저케이블도 공개했다. HVDC 해저케이블은 장거리 대용량 전력을 손실을 최소화하며 송전할 수 있어 해상풍력 단지와 국가 전력망을 연결하는 핵심 인프라로 꼽힌다.현재 운영 중인 해저케이블 1공장과 건설 중인 해저케이블 2공장을 소개하며 생산 역량도 강조했다. 해저케이블 2공장은 640kV급 HVDC 해저케이블 생산이 가능하며, 국내 최고 높이인 187m 규모의 수직연속압출시스템(VCV) 타워 등 첨단 설비를 갖출 예정이다.대한전선 관계자는 “해상풍력 시장 성장과 함께 해저케이블의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “생산과 시공을 아우르는 턴키 경쟁력을 바탕으로 국내외에서 사업 기회를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.