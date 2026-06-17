LG 무선청소기 新전략은 ‘거슬리지 않는 것’

‘컴팩트타워’ 거치대 부피 40% 줄여

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2026-06-17 B3면

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LG전자가 공간 활용도를 높인 무선청소기 신제품 ‘컴팩트타워’ 2종을 출시했다. 유·무선청소기와 로봇청소기가 공존하는 전환기를 맞아 무선청소기 라인업을 강화하며 ‘투트랙 전략’에 나선 모습이다. LG전자는 거치대 부피를 줄여 공간 활용도를 키우면서도 청소 성능은 유지한 컴팩트타워 A7과 A5를 출시한다고 16일 밝혔다. 우선 미니멀 디자인으로 공간 효율을 높였다. 청소기 본체 충전과 자동 먼지 비움 기능을 수행하는 거치대의 부피를 기존 올인원타워 제품 대비 약 40% 줄였다.반면 컴팩트타워 A7의 경우 최대 220W(와트)의 강력한 흡입력을 발휘하는 등 성능은 유지했다. 청소기를 거치하면 자동으로 본체 내 먼지를 빨아들이는 ‘자동 먼지 비움’ 기능이 탑재됐고 먼지통 용량도 2.1ℓ로 넉넉하게 구성됐다. 450㎖ 대용량 물통을 탑재해 물 보충 한 번으로 30분 이상 물걸레 청소가 가능하다.이번 신제품 출시로 LG전자의 무선청소기 라인업은 총 5종으로 확대됐다. 컴팩트타워 신제품은 17일 A7 모델을 시작으로 온라인 브랜드샵과 LG베스트샵 등 오프라인 매장에서 순차적으로 만날 수 있다. 출하가는 A7 코어+ 컴팩트타워 99만원, A5 컴팩트타워 79만원이다.﻿