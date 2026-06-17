한화에어로 “KAI 주식 5000억어치 추가 취득… 지분율 9%”

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한화에어로 “KAI 주식 5000억어치 추가 취득… 지분율 9%”

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-06-17 00:46
수정 2026-06-17 00:46
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2대주주… “연말까지 5000억 더”

한화그룹이 한국항공우주산업(KAI) 지분율을 9%대까지 끌어올리며 2대 주주로 올라섰다. 올 연말까지 5000억원을 투입해 지분 8%를 확보하겠다는 계획을 밝힌지 한 달여 만이다.

한화에어로스페이스는 16일 KAI 주식 338만 7533주를 5000억원에 추가 취득해 KAI의 지분을 6.5% 확보했다고 공시했다. 한화시스템도 1250억원을 들여 KAI 주식을 추가 취득해 1.53%까지 지분을 확대했다. 이로써 한화그룹은 한화에어로스페이스USA가 보유한 지분 1.01%를 포함해 총 9.04% 지분을 확보, 수출입은행(26.41%)에 이어 KAI의 2대 주주가 됐다.

한화는 지분 확대에 대해 “우주·항공 분야 해외 수출 경쟁력 강화 및 생태계 구축을 위한 것”이라며 “스페이스X로 대표되는 우주산업의 글로벌 경쟁이 심화되는 상황에서 한화와 KAI가 보유한 기술과 역량이 결합되면 국가 차원의 우주·항공 산업 경쟁력을 제고할 수 있다”고 밝혔다.

한화는 지난해 11월부터 올 3월까지 KAI 지분 4.99%를 확보한 데 이어 지난달 4일 10만주를 추가 취득하면서 ‘지분 5% 이상’을 보유한 4대 주주가 됐다. 당시 지분 보유 목적 역시 ‘단순 투자’에서 ‘경영 참여’로 변경하고, 올 연말까지 5000억원을 투입해 지분 8% 안팎을 확보하겠다는 계획을 밝혔다. 이날 5000억원 규모의 주식을 추가 매입해 당시 계획을 조기에 달성했다.

한화에어로스페이스는 이날 이사회를 열어 올 연말까지 KAI 지분 매수에 5000억원을 추가 투입하기로 했다. 15일 종가(14만 7600원)를 기준으로 환산하면 약 339만주, 지분율 약 3.47%로 한화 측 지분율은 12% 이상 확대될 수 있다.

김지예 기자
세줄 요약
  • 한화에어로, KAI 주식 5000억원 추가 취득
  • 한화그룹 지분 9.04% 확보, 2대 주주 등극
  • 우주·항공 수출 경쟁력 강화 목적 제시
2026-06-17 B3면
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