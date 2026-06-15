DL이앤씨, 5500억원 규모 동제주 복합발전소 수주

이미지 확대 박상신(왼쪽) DL이앤씨 대표와 권명호 한국동서발전 사장이 지난 11일 울산 중구에 있는 한국동서발전 본사에서 ‘동제주 복합발전소 건설 공사’ 계약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

DL이앤씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 박상신(왼쪽) DL이앤씨 대표와 권명호 한국동서발전 사장이 지난 11일 울산 중구에 있는 한국동서발전 본사에서 ‘동제주 복합발전소 건설 공사’ 계약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

DL이앤씨 제공

2026-06-16 B3면

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DL이앤씨는 한국동서발전이 발주한 동제주 복합발전소 건설 공사를 단독 수주했다고 15일 밝혔다.이는 제주 구좌읍 동복리 일원에 총 발전용량 150㎿급 가스복합발전소를 건설하는 사업으로, 한국동서발전이 발주했고 DL이앤씨가 설계·조달·시공(EPC) 및 시운전 등 전 공정을 일괄 수행한다. 총 사업비는 5500억원 규모로 2030년 준공이 목표다.DL이앤씨는 지난 3월 엑스에너지와 소형모듈원전(SMR) 표준화 설계 계약을 맺은 데 이어 이번 발전소 수주로 친환경 에너지 건설 분야에서 경쟁력을 키우고 있다. 특히 발전 효율을 높일 수 있는 자체 기본 설계 역량을 갖추고 있어 동제주 복합발전소의 핵심 설비인 가스터빈과 스팀터빈, 배열회수보일러(HRSG)의 성능 특성을 정밀하게 분석해 최적의 설계를 제안했다고 DL이앤씨 측은 강조했다.유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “청정 수소 발전 전환은 신규 발전소 건설 대비 가동 중단 기간을 최소화하고 비용도 절감할 수 있는 경제적인 저탄소 발전 솔루션”이라며 “플랜트 분야에서 쌓아온 신뢰와 수소 등 미래 핵심 기술을 결합해 수주 확대에 적극 나서겠다”고 말했다.