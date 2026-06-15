오티스 코리아, 서울원 아이파크 승강기 업체로 선정 …총 59대 공급

주거단지 6개 동에 엘리베이터 42대 등 공급

이미지 확대 서울원 아이파크 주거 복합단지의 예상 이미지. 오티스 코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울원 아이파크 주거 복합단지의 예상 이미지. 오티스 코리아 제공

세줄 요약 오티스 코리아가 현대산업개발이 추진하는 서울원 아이파크 프로젝트의 승강기 공급 업체로 선정됐다. 서울 도심 대규모 복합개발 단지 6개 동에 총 59대를 공급하며, 초고층용 스카이라이즈와 젠쓰리, 링크 에스컬레이터, 컴파스 360을 설치한다. 서울원 아이파크 승강기 공급사 선정

오티스 코리아, 총 59대 공급 계획

초고층·디지털·에스컬레이터 포함

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오티스 엘리베이터 코리아는 IPARK현대산업개발이 추진하고 있는 주거단지 ‘서울원 아이파크’ 프로젝트의 승강기 공급 업체로 선정됐다고 15일 밝혔다.서울원 아이파크 프로젝트는 서울 도심에 지능형 도시 주거 환경을 조성하는 대규모 복합 개발 사업으로, 7만 7000㎡ 이상 부지에 총 8개 동 3000가구 이상 규모의 주거시설과 상업시설이 조정되는 사업이다.오티스 코리아는 서울원 아이파크 주거 단지 6개 동에 총 59대의 엘리베이터와 에스컬레이터 및 시스템을 공급한다.초고층용 엘리베이터 ‘스카이라이즈’ 42대와 디지털 커넥티드 엘리베이터 ‘젠쓰리’ 11대, ‘링크’ 에스컬레이터 6대가 설치될 예정이고, 차세대 목적층 선행등록 시스템 ‘컴파스 360’ 6대도 공급된다.정지훈 오티스 코리아 대표이사 사장은 “서울을 대표하는 랜드마크로 거듭날 서울원 아이파크 프로젝트를 수주한 것은 오티스가 그동안 쌓아온 신뢰성, 혁신성 및 고객 서비스 역량을 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “뛰어난 승차감과 장기적으로 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 솔루션을 기반으로 이번 프로젝트를 지원하게 돼 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.