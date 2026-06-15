논문 22편·특허 10건… SNT다이내믹스 기술혁신 가속

K-방산 초격차 전략 아래 연구개발 성과 공개

“2030년 글로벌 TOP 엔지니어링 기업 도약”

이미지 확대 SNT다이내믹스가 제주 서귀포 국제컨벤션센터에서 열린 2026년 한국군사과학기술학회 종합학술대회에 참가해 논문을 발표하고 있다. 2026.6.15. SNT다이내믹스 닫기 이미지 확대 보기 SNT다이내믹스가 제주 서귀포 국제컨벤션센터에서 열린 2026년 한국군사과학기술학회 종합학술대회에 참가해 논문을 발표하고 있다. 2026.6.15. SNT다이내믹스

세줄 요약 SNT다이내믹스가 제주 학술대회에서 연구개발 논문 22편을 발표하며 역대 최대 실적을 기록했다. HILS 기반 변속제어기 검증과 박격포 충격 저감 연구가 주목받았고, 올해는 자율 대드론 방어와 궤도차량 파워팩 시험장비 등 특허 10건도 출원했다. 학술대회 참가, 논문 22편 발표

HILS 검증·박격포 충격저감 연구 주목

특허 10건 출원, 기술혁신 가속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SNT다이내믹스가 연구개발 논문 발표와 특허 출원을 잇달아 확대하며 글로벌 엔지니어링 기업으로의 도약에 속도를 내고 있다.SNT다이내믹스는 지난 10일부터 12일까지 제주 서귀포 국제컨벤션센터(ICC)에서 열린 ‘2026 한국군사과학기술학회 종합학술대회’에 참가해 연구개발 논문 22편을 발표했다고 15일 밝혔다. 이는 2018년 학술대회 참가 이후 가장 많은 논문 발표 실적이다.발표 논문 가운데 소프트웨어 분야에서는 기술연구소 서준성 엔지니어가 발표한 ‘HILS 시스템을 이용한 궤도차량용 변속제어기 소프트웨어 검증’ 연구가 주목받았다.해당 논문은 변속제어장치(TCU) 시뮬레이터인 HILS 시스템을 활용한 검증 방안을 다뤘으며 K-방산 궤도차량용 자동변속기 개발 기간 단축과 비용 절감에 이바지할 수 있을 것으로 평가됐다.하드웨어 분야에서는 기술연구소 신요한 엔지니어의 ‘차량 탑재형 120㎜ 박격포체계 사격충격력 저감을 위한 아웃트리거 완충기 개선방안’ 연구가 관심을 모았다.이 연구는 박격포 사격 시 차량에 전달되는 충격을 줄여 다양한 전투 플랫폼에서도 안정적인 성능을 발휘할 수 있는 방안을 제시했다.SNT다이내믹스는 ‘K-방산 초격차 핵심기술 연구개발 역량 고도화’ 전략에 따라 연구개발 활동을 꾸준히 확대하고 있다. 2021년 이후 사내외 학술대회와 기술세미나에서 발표한 논문과 기술보고서는 150여 편에 이른다.특허 확보에도 적극적으로 나서고 있다.올해에는 하이브리드 무장 이용 자율 대드론 방어시스템과 궤도차량용 파워팩 시험 장비 등 핵심 기술 10여 건에 대한 신규 특허 출원을 마쳤다.SNT다이내믹스 기술연구소 관계자는 “연구개발 논문 발표와 특허 출원을 지속 확대해 엔지니어링 경쟁력을 더욱 강화할 계획”이라며 “2030년 글로벌 톱 엔지니어링 기업 도약을 목표로 기술경영 혁신을 가속화하겠다”고 밝혔다.