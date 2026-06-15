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삼성전자, 글로벌 랜드마크서 TV 옥외광고

입력 2026-06-15 00:48
수정 2026-06-15 00:48
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삼성전자, 글로벌 랜드마크서 TV 옥외광고
삼성전자, 글로벌 랜드마크서 TV 옥외광고 삼성전자가 미국 뉴욕 타임스 스퀘어, 영국 런던 피카딜리 광장, 서울 명동 신세계스퀘어 등 세계 주요 랜드마크에서 차세대 TV ‘마이크로 RGB’의 옥외광고를 상영한다고 14일 밝혔다. 올해 말까지 진행되는 이번 광고는 제품의 정교한 컬러 제어 기술과 TV 통합 AI 플랫폼인 ‘비전 AI 컴패니언’ 등을 담아냈다. 사진은 런던 피카딜리 광장에서 상영 중인 마이크로 RGB TV 옥외광고 모습.
삼성전자 제공


삼성전자가 미국 뉴욕 타임스 스퀘어, 영국 런던 피카딜리 광장, 서울 명동 신세계스퀘어 등 세계 주요 랜드마크에서 차세대 TV ‘마이크로 RGB’의 옥외광고를 상영한다고 14일 밝혔다. 올해 말까지 진행되는 이번 광고는 제품의 정교한 컬러 제어 기술과 TV 통합 AI 플랫폼인 ‘비전 AI 컴패니언’ 등을 담아냈다. 사진은 런던 피카딜리 광장에서 상영 중인 마이크로 RGB TV 옥외광고 모습.

삼성전자 제공

2026-06-15 B2면
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