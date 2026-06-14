한화에어로, 독립기구 ‘안전문화혁신위’ 출범…외부 전문가 11명 포함

세줄 요약
- 독립기구 안전문화혁신위원회 출범
- 외부 전문가 11명·노조 추천 2명 참여
- 안전관리 체계 전면 재점검 착수
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서울시 중구 한화그룹 장교빌딩 전경.
한화에어로스페이스 제공
한화에어로스페이스 제공
한화에어로스페이스가 외부 전문가가 참여하는 독립기구 ‘안전문화혁신위원회’를 출범시키고 안전관리 체계 전반에 대한 혁신에 나선다.
한화에어로스페이스는 안전문화혁신위원회 출범을 시작으로 본격적인 사고 재발 방지 활동에 나선다고 14일 밝혔다.
위원회는 독립성·전문성·객관성 확보를 위해 위원장을 맡은 문일 연세대 화공생명공학과 명예특임교수 등 외부 전문가 11명과 노동조합 추천 직원 2명 등 총 13명으로 구성된다. 한화에어로스페이스는 이달 말까지 시스템 관리, 안전문화, 산업안전, 화공안전, 군용화약류 등 각 분야 전문가를 추가 위촉할 예정이다.
위원회는 사업장 전반의 안전관리 수준을 원점에서 재점검하고 조직·제도·절차·현장 운영 전반의 구조적 취약 요인을 진단해 안전보건관리시스템을 전면 개편할 계획이다. 우선 1단계로 화약 등 위험물을 취급하는 사업장을 대상으로 위험물 현황과 공정 위험성을 평가한다. 이어 2단계에서는 중대재해 대응 체계, 안전 투자 및 예산 운용, 안전 관련 조직과 의사결정 체계 등 안전관리시스템 전반에 대한 개선 방안을 도출한다. 한화에어로스페이스는 위원회 진단 결과를 바탕으로 필요한 개선 조치를 신속히 실행하고, 9월에는 노사 합동 ‘신 안전문화혁신 선포식’도 개최할 예정이다.
이새날 서울시의원 “신사·압구정 노후 보도 정비… 강남·강북 시민 보행환경 개선”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 강남구 신사동과 압구정동 일대의 노후된 보행로를 전면 정비하고 시민들에게 안전한 보행 환경을 제공하기 위한 ‘2026년 신사동·압구정동 보도정비 사업’을 본격 추진한다고 밝혔다. 이번 사업은 압구정로 225(압구정 중·고등학교 주변)와 언주로 831~871 주변(신사동) 등 노후화된 보도블록으로 인해 평소 주민들의 보행 불편과 안전사고 우려가 지속적으로 제기되어 온 구간을 대상으로 진행된다. 총사업비 7억 9000만원(시비)이 투입되며, 보도블록 정비 8.78a, 측구 및 경계석 설치 739m 등의 대규모 정비가 이뤄진다. 특히 압구정 중·고등학교 주변인 ‘압구정로 225’ 구간의 성수대교 측면 보도블록 공사에는 이 의원이 직접 발의해 확보한 예산 2억원이 전격 반영됐다. 이 구간은 강남 지역 주민뿐만 아니라, 버스·자전거·유모차 등을 이용해 성수대교를 오가는 강북 지역 시민들의 통행량도 매우 높은 곳이다. 이번 정비를 통해 강남북을 오가는 모든 시민의 보행 환경과 이동 편의가 획기적으로 개선될 것으로 기대된다. 또한 ‘언주로 837~871 주변’ 구간에는 시비 5억 9000만원이 투입되어 노후 보
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한화에어로스페이스의 안전환경 개선 투자도 늘었다. 2023년 538억원에서 2024년 1114억원, 지난해 2470억원으로 매년 큰 폭으로 증가했다. 올해는 안전환경 개선을 위해 4524억원을 집행할 계획이다.
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