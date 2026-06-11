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사람 나이로 100세 펭귄 생일파티

서울 강남구에 있는 씨라이프 코엑스 아쿠아리움이 지난 3일부터 국내 최고령 훔볼트 펭귄들을 위한 ‘장수 펭귄 생일 파티’를 진행한 가운데 10일 사육사가 준비한 케이크 주변에 펭귄들이 모여 있다. 6월 한 달간 진행되는 이번 행사는 사람 나이로 100세에 달하는 국내 최고령 개체 녹흑이(22세)를 비롯해 녹색이·적적이·연이(각 21세), 두적이(20세)의 건강을 기원하기 위해 마련됐다.

코엑스 아쿠아리움 제공