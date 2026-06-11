현대엔지니어링·핵융합에너지硏, 한국형 혁신 핵융합로 개발 MOU

2026-06-11 23면

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현대엔지니어링은 한국핵융합에너지연구원과 10일 ‘핵융합 에너지 실현 가속화를 위한 한국형 혁신 핵융합로 핵심 기술 개발’에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약을 통해 현대엔지니어링이 보유한 설계·건설 기술 및 인허가 역량과 한국핵융합에너지연구원의 핵융합 원천기술을 결합해 한국형 혁신 핵융합로 개발에 속도를 내고 미래 핵융합 에너지 시장을 선도할 수 있는 경쟁력을 확보할 계획이다.