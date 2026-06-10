HD현대, 캐나다 잠수함 수주 지원사격…현지 대학과 R＆D 협력

브리티시컬럼비아대학과 ‘차세대 함정 개발’ MOU

이미지 확대 장영재(왼쪽부터) 캐나다 주벤쿠버총영사관 부총영사, 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장, 제임스 올슨 캐나다 브리티시컬럼비아대학교(UBC) 응용과학대학 학장이 캐나다 밴쿠버 UBC 캠퍼스에서 8일(현지시간) ‘첨단 디지털과 AI 기반 선박 자율 운항 시스템 및 차세대 함정 구조 개발을 위한 MOU’ 협약식을 체결하고 있다. HD현대 제공 닫기 이미지 확대 보기 장영재(왼쪽부터) 캐나다 주벤쿠버총영사관 부총영사, 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장, 제임스 올슨 캐나다 브리티시컬럼비아대학교(UBC) 응용과학대학 학장이 캐나다 밴쿠버 UBC 캠퍼스에서 8일(현지시간) ‘첨단 디지털과 AI 기반 선박 자율 운항 시스템 및 차세대 함정 구조 개발을 위한 MOU’ 협약식을 체결하고 있다. HD현대 제공

세줄 요약 HD현대가 캐나다 브리티시컬럼비아대학(UBC)과 MOU를 체결하고 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주 지원에 나섰다. 양측은 AI 기반 선박 설계, 디지털 트윈 시뮬레이션, 자율 운항 시스템을 공동 개발하고 차세대 함정·무인 함정·잠수함 연구도 추진한다. HD현대, 캐나다 UBC와 잠수함 수주 지원 협약

AI·디지털트윈·자율운항 기술 공동 개발 추진

차세대 함정·무인 함정·친환경 소재 협력 확대

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최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주전 지원을 위해 HD현대가 현지 대학과 연구개발 협력에 나섰다.HD현대는 캐나다 브리티시컬럼비아대학(UBC)과 ‘첨단 디지털과 인공지능 기반 선박 자율 운항 시스템 및 차세대 함정 구조 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 10일 밝혔다.양측은 이번 협약에 따라 첨단 디지털·인공지능(AI) 기반 선박 설계, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션, 자율 운항 시스템 등 연구개발을 추진하기로 했다. 아울러 차세대 구축함, 무인 함정, 잠수함 연구개발도 협력하고 함정·상선 분야 친환경 첨단 소재 개발에도 나설 계획이다.CPSP는 디젤 잠수함 최대 12척을 건조하는 대형 프로젝트로 현재 한화오션이 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 경쟁 중이다.앞서 HD현대오일뱅크는 수조원대 캐나다산 원유 도입 확대 계획을 공개했고 HD건설기계는 캐나다 인프라 구축 프로젝트에 협력할 뜻을 밝혔다.장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장은 “세계 1위 조선 기술 경쟁력을 바탕으로 ‘K-방산’ 원팀 승리를 위해 캐나다 명문 UBC와 손을 맞잡았다”며 “향후 캐나다와 첨단 함정 연구개발 분야 협력을 넓혀나갈 것”이라고 말했다.