영광 낙월해상풍력사업, 풍력발전기 64기 연내 준공

공정률 83.6% 달성

세줄 요약 전남 영광군 낙월해상풍력사업이 공정률 83.6%를 달성하며 연내 준공을 추진한다. 364.8㎿ 규모로 풍력발전기 64기를 설치하는 국내 최대 해상풍력 사업이다. 육상 공사는 마쳤고 해상 공사와 해저케이블 작업이 이어진다. 공정률 83.6% 달성, 연내 준공 목표

국내 최대 364.8㎿ 해상풍력 사업

모노파일 63기, 터빈 27기 설치 완료

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

낙월블루하트와 명운산업개발은 낙월해상풍력사업 공정률이 83.6%를 달성했다고 10일 밝혔다.낙월해상풍력사업은 전남 영광군 계마항에서 약 20㎞ 떨어진 해상에 전체 364.8㎿ 규모로 5.7㎿ 풍력발전기 총 64기를 설치한다. 설비용량으로는 국내 최대 규모다.현재 육상 공사인 변전소·개폐소·송전탑 등은 공사를 끝냈으며, 해상 공사에 해당하는 하부·상부구조, 해저케이블 등 공사가 진행 중이다. 현재 공정률은 83.6％ 수준이다.하부구조물의 핵심인 모노파일은 전체 64기 중 63기를 설치했다. 상부구조물인 터빈은 전체 64기 중 27기가 완료됐고, 현재 15기에서 전력을 생산 중이다. 상부구조물 설치 공정을 앞당기기 위해 국내 해상풍력사업 최초로 2대의 설치 선박을 동시에 투입했다.낙월해상풍력 사업 관계자는 “설치선박 1대가 상부구조물 1기를 설치하는 시간은 평균 4일이 소요되는 등 안정적이고 효율적으로 공정을 진행하고 있다”며 “연내 준공을 목표로 하고 있다”고 설명했다.