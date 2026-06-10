푸바오·루이·후이바오 여동생 태어났다…아이바오, 새 가족 맞아

세줄 요약 에버랜드의 자이언트 판다 아이바오가 171g 암컷 아기 판다를 출산했다. 푸바오와 루이·후이바오에 이은 네 번째 새끼로, 엄마와 아기 모두 건강한 상태다. 에버랜드는 판다월드 10주년을 맞아 보전 협력의 결실이라고 설명했다. 아이바오, 171g 암컷 아기 판다 출산

푸바오·루이·후이바오 이어 네 번째 새끼

엄마와 아기 모두 건강, 성장 공개 예정

쌍둥이 판다 루이바오(왼쪽)와 후이바오(가운데), 엄마 판다 아이바오(오른쪽)가 서로 몸을 맞대고 있다. 삼성물산 제공 닫기 이미지 확대 보기 쌍둥이 판다 루이바오(왼쪽)와 후이바오(가운데), 엄마 판다 아이바오(오른쪽)가 서로 몸을 맞대고 있다. 삼성물산 제공

이미지 확대 에버랜드 판다월드에서 6월 3일 오전 10시 53분 태어난 아기 판다와 엄마 아이바오. 삼성물산 제공 닫기 이미지 확대 보기 에버랜드 판다월드에서 6월 3일 오전 10시 53분 태어난 아기 판다와 엄마 아이바오. 삼성물산 제공

이미지 확대 생후 2일차 첫 건강검진 시 아기판다 모습. 삼성물산 제공 닫기 이미지 확대 보기 생후 2일차 첫 건강검진 시 아기판다 모습. 삼성물산 제공

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푸바오와 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에게 새로운 여동생이 생겼다. 에버랜드의 자이언트 판다 아이바오가 또 한 번 새 생명을 품에 안으며 ‘바오패밀리’가 더욱 커지게 됐다.에버랜드는 지난 3일 아이바오가 몸무게 171g의 암컷 아기 판다 1마리를 출산했다고 10일 밝혔다. 현재 아기 판다와 엄마 아이바오 모두 건강한 상태로, 사육사와 수의진의 보살핌 속에 안정적으로 지내고 있다.이번에 태어난 아기 판다는 2020년 국내 최초 자연 번식 판다인 푸바오, 2023년 태어난 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 아이바오가 낳은 네 번째 새끼다. 이로써 바오패밀리는 엄마 아이바오와 아빠 러바오를 포함해 더욱 풍성한 가족을 이루게 됐다.이번 출산 소식은 지난달부터 팬들 사이에서 제기됐던 아이바오의 임신설을 사실상 확인해준 셈이다. 에버랜드는 지난 5월 아이바오가 세심한 관찰과 안정적인 관리가 필요한 시기에 들어섰다며 내실 생활에 돌입한다고 밝힌 바 있다. 당시 팬들 사이에서는 푸바오와 루이·후이바오를 임신했을 당시와 비슷한 행동 변화가 나타난다는 관측이 이어지며 기대감이 커졌다.‘판다 할부지’로 불리는 강철원 사육사 역시 최근 유튜브 채널 ‘말하는동물원 뿌빠TV’를 통해 아이바오의 컨디션 변화를 언급하며 집중 관리 계획을 전한 바 있다. 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 “건강하게만 태어나 달라”는 응원 메시지가 이어졌다.특히 올해는 에버랜드 판다월드가 개관 10주년을 맞는 해다. 에버랜드는 이번 출산이 지난 10년간 이어온 한중 양국의 판다 보전 연구와 번식 협력의 결실이라는 점에서도 의미가 크다고 설명했다.판다는 1년에 한 번, 짧게는 하루 정도만 가임기가 찾아오는 것으로 알려져 있을 만큼 번식이 쉽지 않은 동물이다. 아이바오는 푸바오와 루이·후이바오에 이어 또 한 번 건강한 새끼를 출산하며 국내 판다 보전 역사에 새로운 장면을 남기게 됐다.에버랜드는 앞으로 유튜브 ‘말하는동물원 뿌빠TV’와 인스타그램 등 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아기 판다의 성장 과정을 공개할 예정이다.