삼성, 모든 관계사에 ‘AI DNA’ 심기… 이재용 2.0 시대 연다

업무·조직문화 ‘AI 대전환’ 나서

이미지 확대 삼성이 모든 관계사 업무 과정에 인공지능(AI)을 전면 도입한다고 9일 밝혔다. 사진은 삼성 관계사 임원들이 경기 용인시 인력개발원 창조관에서 AI 집중교육을 받고 있는 모습.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성이 모든 관계사 업무 과정에 인공지능(AI)을 전면 도입한다고 9일 밝혔다. 사진은 삼성 관계사 임원들이 경기 용인시 인력개발원 창조관에서 AI 집중교육을 받고 있는 모습.

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세줄 요약 삼성이 개발·구매·제조 등 8대 업무 전반에 AI를 적용하는 대전환에 나섰다. 이달 안에 제미나이·챗GPT·클로드를 공식 도입하고, 사장단 AI 교육과 전담조직 신설로 경영진부터 AI 체화를 추진했다. 전 관계사 AI 도입, 8대 업무 혁신 추진

사장단 AX 부트캠프 실시, 경영진 체화

전담조직 신설, AI 네이티브 전환 가속

2026-06-10 B3면

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삼성이 인공지능(AI) 시대를 맞아 모든 관계사의 일하는 방식 및 조직문화를 근본적으로 혁신하는 ‘AI 대전환’에 나선다. 일하는 방식과 조직 유전자(DNA)를 뿌리부터 바꾸겠다는 취지로 소위 ‘이재용 2.0’의 막이 열린 셈이다.삼성은 전 관계사의 모든 업무 과정에 AI를 도입한다고 9일 밝혔다. 각사 최고경영자(CEO)가 8대 업무(개발·구매·제조·물류·마케팅·판매·서비스·경영지원) 프로세스에 AI를 적용하는 경영 혁신을 직접 주도하면서, AI 대전환을 추진한다.이재용 삼성전자 회장은 올해 신년사에서 “일하는 방식과 조직 DNA를 송두리째 바꿔야 한다”며 “연구·개발(R＆D)부터 생산∙마케팅∙지원 등 모든 업무 밸류체인에 AI를 접목해야 한다”고 강조했다. 1990년대 디지털 전환 속 선제적 변화와 과감한 투자를 통해 내수 시장에서 벗어나 글로벌 기업으로 도약한 것처럼, 이번에는 조직 DNA를 AI 중심으로 탈바꿈한다는 구상이다.삼성은 모든 관계사를 대상으로 이번 달 안으로 구글의 제미나이, 오픈AI의 챗GPT, 앤트로픽의 클로드 등 외부 생성형 AI 서비스를 공식 도입한다. 이를 통해 소프트웨어, 마케팅 분야의 업무 생산성 제고는 물론, 개발·제조 등 모든 업무 영역에 대대적으로 AI를 적용하는 업무 혁신을 추진한다. AI를 새로운 기술 또는 단순한 업무 개선의 도구가 아니라 새로운 성장 모멘텀 발굴의 시발점으로 적극 활용할 계획이다.삼성은 관계사 전체 사장단을 대상으로 AI 집중교육인 ‘AI 전환 부트 캠프(AX Boot Camp)’를 실시한다. 전체 사장단을 대상으로 AI 집중교육을 진행하는 것은 이번이 처음이다. 사장단은 캠프에서 공동 ‘AX 비전’도 선포할 계획이다. 이어 AI를 활용한 각 사 업무 프로세스 혁신 방안도 직접 발표한다. 삼성은 ‘CEO의 AI 문해력이 AX의 성패를 결정한다’는 인식 아래 경영진부터 AI를 직접 다루고 업무에 체화하도록 실습형 교육을 마련했다.이와 함께 삼성의 모든 관계사에는 AI 전담조직이 신설된다. 해당 조직은 각 사별 특성에 맞춘 AX 추진 전략 수립, 데이터 및 모델 운영 관리, AI 인재 육성 등을 전담한다. 삼성 관계자는 “삼성은 디지털 전환, 모바일 전환 등 거대한 변화와 위기 속에서 과감한 도전과 혁신을 통해 초일류 글로벌 기업으로 도약했다”며 “AI 대전환은 ‘AI 네이티브(Native) 기업’으로 도약하기 위한 혁신의 출발점”이라고 밝혔다.