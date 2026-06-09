HJ중공업, HD현대 아비커스와 자율운항 선박 기술 맞손

“운영비 80%인 연료·인건비 절감”

2026-06-09 B4면

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HJ중공업이 자율운항 기술을 탑재한 선박 건조 추진을 위해 HD현대 아비커스와 자율운항 솔루션 공급 및 기술협력에 힘을 모으기로 했다.HJ중공업은 HD현대 아비커스와 ‘자율운항 솔루션 공급 및 기술협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 8일 밝혔다. 유상철 HJ중공업 대표와 강재호 HD현대 아비커스 대표가 그리스 아테네에서 열린 국제 도시·해양 박람회 ‘포시도니아’에 참석한 계기에 지난 4일(현지시간) 체결했다는 것이다.두 회사는 HD현대 아비커스가 개발한 대형 상선용 2단계 자율운항 솔루션인 하이나스 컨트롤을 HJ중공업이 개발·건조하는 선박에 적용하고 향후 상호 기술협력을 이어가기로 했다. 이번 MOU는 지능형 선박과 디지털 선박 분야에서 기술 경쟁력을 강화하고 자율운항 기술을 확대 적용해 차세대 고부가가치 선박 시장에서 대응력을 미리 확보하기 위해 추진됐다. 자율운항 선박을 이용하면 상업용 선박의 운영비 중 약 80%를 차지하는 연료비와 인건비를 크게 절감할 수 있다. 국내에서는 정부와 주요 조선사를 중심으로 연구와 테스트를 수행하며 운항 데이터를 축적하고 있다.