대한전선, 싱가포르서 1400억원 프로젝트 수주

전력청에 초고압 케이블 공급

2년간 싱가포르서 1조원 성과

세줄 요약 대한전선이 싱가포르 전력청의 400kV·230kV 초고압 케이블 시스템 사업을 1400억원 규모로 수주했다. 400kV는 현지 최고 전압급으로, 회사는 국내 최초 500kV 개발과 미국 공급 실적을 바탕으로 경쟁력을 인정받았다. 싱가포르 전력청 1400억원 초고압 수주

400kV·230kV O.F 케이블 시스템 공급

국내 최초 500kV 개발 실적 재입증

2026-06-09 B2면

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대한전선이 싱가포르에서 1400억원 규모의 초고압 케이블 사업을 수주하며 기술력을 재입증했다.대한전선은 싱가포르 전력청에 400kV 및 230kV급 O.F(Oil Filled) 초고압 케이블 시스템을 공급한다고 8일 공시했다.이번 프로젝트에서 대한전선은 400kV와 230kV 초고압 케이블 시스템을 공급할 예정이다. 400kV는 싱가포르에서 운용하는 가장 높은 전압으로, 500kV급에 준하는 기술력과 실적이 요구된다. 대한전선은 국내 최초로 500kV 전력망을 개발하고 미국 등에 성공적으로 공급한 경험을 바탕으로 400kV 이상 초고압 전력망 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있다.대한전선은 이번 프로젝트를 포함해 최근 2년간 싱가포르에서만 약 1조원의 프로젝트를 수주했다. 싱가포르는 인공지능(AI) 데이터센터 확대, 전력망 현대화, 재생에너지 연계를 추진하고 있어 사업 기회는 더 확대될 전망이다.이번에 수주한 O.F 케이블은 케이블 내부에 절연유를 채워 절연 성능을 확보하는 제품이다. 복잡한 생산 공정과 까다로운 유지보수로 소수의 기업만 생산할 수 있다. 대한전선은 국내 최초로 O.F 초고압 케이블을 개발 및 상용화했으며, XLPE(가교폴리에틸렌) 등 다양한 절연 방식에서 고도의 기술력을 보유하고 있다.대한전선 관계자는 “이번 수주는 싱가포르 전력망 시장에서 핵심 사업자로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과”라며 “초고압 케이블을 비롯해 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 분야에서도 기술 우위를 강화해 고부가가치 시장 공략에 박차를 가할 것”이라고 말했다.