삼성중공업, FLNG·LNG선 잇따라 계약…LNG 밸류체인 수주 순항

3조 6536억원 규모 FLNG 본계약

LNG 운반선 1척도 3855억원에 수주

이미지 확대 삼성중공업이 건조한 세계 최대 규모 크기의 FLNG. 삼성중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성중공업이 건조한 세계 최대 규모 크기의 FLNG. 삼성중공업 제공

세줄 요약 삼성중공업이 아프리카 선주와 3조6536억원 규모의 FLNG 본계약을 체결했다. 오세아니아 선사로부터 LNG 운반선 1척도 3855억원에 수주했다. 레슨런드 시스템으로 설계·공정 표준화를 높였고, 올해 누적 수주는 30척·96억달러로 목표의 69%를 기록했다. 아프리카 선주와 3조6536억원 FLNG 본계약 체결

오세아니아 선사 LNG 운반선 1척 3855억원 수주

올해 누적 수주 30척·96억달러, 목표 69% 달성

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삼성중공업이 대형 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 수주에 연이어 성공했다. 액화천연가스(LNG) 운반선 1척도 수주하면서 LNG 밸류체인 전반에서 활발한 수주 흐름을 이어가고 있다.삼성중공업은 아프리카 지역 선주와 3조 6536억원 규모의 FLNG 본 계약을 최종 체결했다고 8일 공시했다. 인도 예정 시기는 2028년이다.이번 FLNG는 ‘레슨런드 시스템’을 전면 적용해 표준화 수준을 한 단계 높인 것이 특징이다. 레슨런드 시스템은 기존 프로젝트 수행 과정에서 축적한 데이터를 분석해 설계와 공정을 최적화하는 체계다.삼성중공업은 “이번 FLNG 건조는 레슨런드 시스템 적용을 통해 설계에서 시운전까지 프로젝트 전 과정의 표준화를 세계 최초로 실현했다는 데 의의가 있다”고 설명했다. 앞서 삼성중공업은 지난 2일 북미에서 FLNG 1기를 4조 3301억원에 수주한 바 있다.삼성중공업은 이날 오세아니아 지역 선사로부터 액화천연가스(LNG) 운반선 1척을 3855억원에 수주했다는 내용도 공시했다. 삼성중공업의 올해 누적 수주실적은 총 30척, 96억달러로 연간 수주목표 139억달러의 69%를 기록 중이다. 상선 부문은 LNG운반선 14척(LNG-FSRU 1척 포함), 에탄운반선 (VLEC) 2척, 가스운반선(VLGC) 4척, 컨테이너운반선 2척, 원유 운반선 6척 등 28척·52억달러로 수주목표 57억달러의 91%, 해양 부문은 FLNG 2기·44억달러로 수주목표 82억달러의 54%를 달성했다.삼성중공업 관계자는 “고부가 선종 중심의 선별 수주를 지속하는 한편 현재 협의 중인 다수의 FLNG 안건도 철저히 준비하고 있다”고 밝혔다.