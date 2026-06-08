“싱가포르 전력망 파트너”…대한전선, 초고압 프로젝트 추가 수주

400kV 및 230kV급 초고압 케이블 시스템 공급

이미지 확대 대한전선이 싱가포르에서 초고압 전력망 프로젝트를 수행하는 모습. 대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선이 싱가포르에서 초고압 전력망 프로젝트를 수행하는 모습. 대한전선 제공

세줄 요약 대한전선이 싱가포르 전력청의 400kV·230kV O.F 초고압 케이블 시스템 프로젝트를 1400억원 규모로 수주했다. 최근 2년간 싱가포르에서만 약 1조원을 따내며 전력망 핵심 파트너로 입지를 넓히고, HVDC 해저케이블 등 고부가 시장 공략도 강화할 계획이다. 싱가포르 전력청 초고압 케이블 수주

400kV·230kV O.F 시스템, 1400억원 규모

최근 2년 싱가포르 수주액 약 1조원

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대한전선이 싱가포르에서 1400억원 규모의 초고압 프로젝트를 수주했다고 8일 밝혔다.대한전선은 싱가포르 전력청에 400kV 및 230kV급 O.F(Oil Filled) 초고압 케이블 시스템을 공급한다. 수주 규모는 약 1400억원이다.이번 프로젝트에서 대한전선은 400kV와 230kV 초고압 케이블 시스템을 공급할 예정이다. 400kV는 싱가포르에서 운용하는 가장 높은 전압으로, 사업자 선정에 500kV급에 준하는 기술력과 실적 등이 요구된다. 대한전선은 국내 최초로 500kV 전력망을 개발하고 미국 등에 성공적으로 공급한 경험을 바탕으로 현재 400kV 이상 초고압 전력망 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있다.대한전선은 이번 프로젝트를 포함해 최근 2년간 싱가포르에서만 약 1조원의 프로젝트를 수주하는 등 싱가포르 전력망 시장 내 핵심 파트너로서의 입지를 강화하고 있다. 싱가포르는 인공지능(AI) 데이터센터 확대, 전력망 현대화, 재생에너지 연계 등을 추진하고 있어 사업 기회는 더욱 확대될 것으로 전망된다.특히 이번에 수주한 O.F 케이블은 케이블 내부에 절연유를 채워 절연 성능을 확보하는 제품으로, 복잡한 생산 공정과 까다로운 유지보수로 인해 글로벌 소수 기업만이 생산할 수 있다. 대한전선은 “국내 최초로 O.F 초고압 케이블을 개발 및 상용화하며 대한민국 초고압 시장을 선도해왔다”며 “XLPE(가교폴리에틸렌) 등 다양한 절연 방식에서 고도의 기술력을 보유하고 있다”고 설명했다.대한전선 관계자는 “이번 수주는 싱가포르 전력망 시장에서 대한전선이 핵심 사업자로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과”라며 “초고압 케이블을 비롯해 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 분야에서도 기술 우위를 강화해 고부가가치 시장 공략에 박차를 가할 것”이라고 말했다.