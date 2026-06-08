SK그룹-엔비디아, AI 팩토리 구축 맞손…차세대 메모리 공동 개발

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SK텔레콤, GW급 AI 팩토리 구축 추진

SK하이닉스, 차세대 AI 메모리 공동 개발

최태원·젠슨 황 “AI 인프라 미래 함께 만든다”

이미지 확대 주먹 맞댄 젠슨 황-최태원 젠슨 황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK 회장과 치맥회동을 하고있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 주먹 맞댄 젠슨 황-최태원 젠슨 황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK 회장과 치맥회동을 하고있다. 뉴시스

이미지 확대 최태원-젠슨 황, 대만 엔비디아 GTC 회동 지난 1일 대만에서 열린 엔비디아 연례 기술 전시회 ‘GTC 타이베이’에서 최태원 SK그룹 회장(오른쪽 네 번째), 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(왼쪽 세 번째) 등 SK그룹 경영진이 젠슨 황 CEO(왼쪽 네 번째) 등 엔비디아 경영진과 비공개 회동 뒤 기념 촬영을 하고 있다. SK하이닉스 제공 닫기 이미지 확대 보기 최태원-젠슨 황, 대만 엔비디아 GTC 회동 지난 1일 대만에서 열린 엔비디아 연례 기술 전시회 ‘GTC 타이베이’에서 최태원 SK그룹 회장(오른쪽 네 번째), 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(왼쪽 세 번째) 등 SK그룹 경영진이 젠슨 황 CEO(왼쪽 네 번째) 등 엔비디아 경영진과 비공개 회동 뒤 기념 촬영을 하고 있다. SK하이닉스 제공

세줄 요약 SK그룹과 엔비디아가 AI 인프라 전 영역에서 협력을 강화했다. SK텔레콤은 DSX 기반 풀스택 AI 클라우드와 기가와트급 AI 팩토리를 구축하고, 2027년 한국 첫 가동 뒤 아시아로 확장할 계획이다. SK하이닉스는 차세대 AI 메모리를 공동 개발해 안정적 공급망을 마련했다. SK텔레콤, 엔비디아와 풀스택 AI 클라우드 구축

2027년 한국 첫 AI 팩토리 가동, 아시아 확장

SK하이닉스, 차세대 AI 메모리 공동 개발

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SK그룹과 엔비디아가 AI 인프라 전 영역에 걸친 협력을 강화한다. SK텔레콤은 AI 팩토리와 AI 클라우드 구축에 나서고, SK하이닉스는 차세대 AI 메모리 공동 개발을 추진하며 양사의 협력 범위를 반도체를 넘어 AI 인프라 전반으로 확대한다.SK텔레콤은 8일 엔비디아와 글로벌 AI 인프라 구축을 위한 전략적 협력을 추진한다고 밝혔다. 양사는 엔비디아의 AI 인프라 플랫폼 ‘DSX’를 기반으로 칩부터 데이터센터 운영까지 아우르는 ‘풀스택 AI 클라우드’ 구축에 나선다.양사는 AI 작업에 특화된 데이터센터인 ‘AI 팩토리’를 기가와트(GW)급 규모로 확대할 계획이다. 2027년 한국에서 첫 AI 팩토리를 가동한 뒤 단계적으로 인프라를 확장해 아시아 전역으로 사업을 확대한다는 구상이다.SK텔레콤은 엔비디아의 ‘엔비디아 클라우드 파트너(NCP)’ 프로그램에도 합류한다. 엔비디아 블랙웰 GPU와 차세대 플랫폼 ‘베라 루빈’ 등을 활용해 AI 학습과 추론 서비스를 제공하며 아시아 대표 AI 클라우드 사업자로 성장한다는 목표다.SK하이닉스는 엔비디아와 AI 팩토리용 차세대 메모리 개발을 위한 장기 기술 파트너십을 체결했다. 양사는 엔비디아 AI 인프라 로드맵에 맞춰 차세대 메모리를 공동 개발하고 안정적인 공급 체계를 구축할 계획이다.협력 범위는 AI 인프라를 넘어 퍼스널 AI와 피지컬 AI 분야까지 확대된다. 양사는 엔비디아 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 ‘베라 루빈’, 자체 CPU ‘베라’, AI PC 플랫폼 ‘RTX 스파크’, 로보틱스 플랫폼 ‘젯슨 토르’용 메모리를 공동 개발할 예정이다.반도체 설계와 제조 분야 협력도 강화한다. SK하이닉스는 엔비디아의 CUDA-X와 PhysicsNeMo를 활용해 반도체 시뮬레이션을 고도화하고, 옴니버스와 OpenUSD 기반 디지털 트윈 기술을 활용해 자율 팹 구축에도 나선다.최태원 SK그룹 회장은 “엔비디아와의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 칩부터 데이터센터 운영까지 아우르는 풀스택 AI 인프라 경쟁력을 확보하게 됐다”며 “AI 팩토리용 차세대 메모리를 공동 개발하고 아시아 전역에서 AI 생태계 발전을 이끄는 대표 사업자로 성장하겠다”고 말했다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “통신 네트워크는 국가 AI 인프라로 진화하고 있다”며 “SK그룹과 함께 AI 클라우드와 AI 팩토리, 차세대 메모리 분야 협력을 확대해 글로벌 AI 인프라 구축을 가속화할 것”이라고 말했다.