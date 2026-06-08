대한상의, 새달 15~18일 제49회 제주포럼 개최

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최태원 회장 등 CEO 600여명 참석

2026-06-08 23면

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대한상공회의소는 다음달 15일부터 18일까지 나흘간 제주 신라호텔에서 제49회 제주포럼을 개최한다고 7일 밝혔다. 제주포럼은 1974년 ‘제1회 최고경영자대학’으로 시작된 경제계 대표 하계 포럼이다. 올해는 최태원 대한상의 회장을 비롯한 전국상공회의소 회장 및 회원 기업 최고경영자(CEO) 600여명이 참석한다.대한상의는 이번 포럼의 슬로건으로 ‘플로우’(FLOW)를 내걸었다. 영문 각 글자에 착안해 ‘성장의 토대(Foundation)·리더들의 도전(Leadership)·기술로 여는 기회(Opportunity)·사회로 퍼지는 변화(Wave)’ 등 한국 경제의 지속 가능한 성장을 도모하는 4가지 테마 아래 다채로운 강연과 체험 프로그램이 펼쳐진다.최 회장은 이번 포럼에서 ‘한국 경제 성장 전략 특별 대담’을 진행할 예정이다. 김정관 산업통상부 장관도 강연자로 나선다.