대한상의, 새달 15~18일 제49회 제주포럼 개최

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대한상의, 새달 15~18일 제49회 제주포럼 개최

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-06-08 00:00
수정 2026-06-08 00:00
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최태원 회장 등 CEO 600여명 참석

대한상공회의소는 다음달 15일부터 18일까지 나흘간 제주 신라호텔에서 제49회 제주포럼을 개최한다고 7일 밝혔다. 제주포럼은 1974년 ‘제1회 최고경영자대학’으로 시작된 경제계 대표 하계 포럼이다. 올해는 최태원 대한상의 회장을 비롯한 전국상공회의소 회장 및 회원 기업 최고경영자(CEO) 600여명이 참석한다.

대한상의는 이번 포럼의 슬로건으로 ‘플로우’(FLOW)를 내걸었다. 영문 각 글자에 착안해 ‘성장의 토대(Foundation)·리더들의 도전(Leadership)·기술로 여는 기회(Opportunity)·사회로 퍼지는 변화(Wave)’ 등 한국 경제의 지속 가능한 성장을 도모하는 4가지 테마 아래 다채로운 강연과 체험 프로그램이 펼쳐진다.

최 회장은 이번 포럼에서 ‘한국 경제 성장 전략 특별 대담’을 진행할 예정이다. 김정관 산업통상부 장관도 강연자로 나선다.

장진복 기자
2026-06-08 23면
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