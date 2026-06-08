초록우산, GPE ‘GA’ 자격 기반 글로벌 교육사업 본격화

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이미지 확대 초록우산이 아시아 NPO 처음으로 GPE ‘GA’ 자격을 취득했다. 사진은 초록우산 전경.

초록우산 제공 닫기 이미지 확대 보기 초록우산이 아시아 NPO 처음으로 GPE ‘GA’ 자격을 취득했다. 사진은 초록우산 전경.

초록우산 제공

2026-06-08 17면

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아동복지전문기관 초록우산이 세계 최대 규모의 교육협력기금인 ‘글로벌 교육 파트너십’(GPE) 사업을 본격 추진한다. GPE는 세계은행이 주관하는 다자 간 교육협력기금으로, 2002년 설립 이후 전 세계 아동의 교육권 보장을 위해 105억 달러(약 15조 원) 이상을 투자해 왔다.초록우산은 지난 2월 아시아 비영리단체(NPO) 처음으로 GPE ‘GA’(지원금 관리 기관) 자격을 취득했다. GA는 GPE 지원금이 각 국가의 교육정책과 우선 과제에 맞게 활용될 수 있도록 사업 기획과 재원 관리, 실행 지원, 성과 관리 등을 담당하는 핵심 역할을 맡는다. 초록우산은 이번 자격 취득을 계기로 필리핀과 베트남을 포함한 주요 사업국 GPE 교육 프로그램에 참여하고 글로벌 교육협력 확대에 나선다는 계획이다. 특히 초록우산은 각국 교육부와 국제기구, 시민사회 등이 참여하는 ‘현지교육그룹’(LEG)에 참여할 수 있는 기반을 확보했다. 이를 통해 국가별 교육전략 수립과 교육재원 집행·관리 등 교육정책 협력 과정에도 참여하게 된다.초록우산은 국내 기업과 재단의 사회공헌 재원을 글로벌 교육협력으로 연결하는 역할도 강화한다. GPE의 매칭펀드 구조를 활용해 기업 기부금이 기초학습 개선, AI 및 디지털 교육환경 구축, 직업기술교육훈련 연계 등 국가 단위 교육사업으로 연계될 수 있도록 지원한다는 구상이다.﻿