밀알복지재단, 공연·전시·일자리 연계… 성장 사다리 구축

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이미지 확대 밀알복지재단과 대구 5개 기관이 ‘장애예술인 자립 생태계 구축 업무협약식’ 뒤 기념촬영하고 있다.

밀알복지재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 밀알복지재단과 대구 5개 기관이 ‘장애예술인 자립 생태계 구축 업무협약식’ 뒤 기념촬영하고 있다.

밀알복지재단 제공

2026-06-08 17면

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밀알복지재단이 대구 지역 기관들과 손잡고 장애예술인의 창작 활동과 고용을 연계하는 자립 지원 체계 구축에 나선다.최근 밀알복지재단은 대구 중구 대구남산복지재단에서 ‘장애예술인 자립 생태계 구축 공동 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 장애예술인의 발굴과 육성, 창작 활동 지원, 고용 연계를 아우르는 협력 체계를 마련하고 복지와 예술을 결합한 지속 가능한 자립 모델을 구축하기 위해 추진됐다. 협약에는 밀알복지재단을 비롯해 대구남산복지재단, 대구광역시장애인권익협회, 러플, 위드림오케스트라, 조이풀앙상블 등 대구 지역 5개 기관이 참여했다.참여 기관들은 장애예술인 데이터베이스(DB)를 구축하고 지역 기반의 발굴·상담·연계 사업을 추진할 예정이다. 또한 교육과 역량 강화 프로그램을 통해 창작 활동을 지원하고, 기업과의 협력을 바탕으로 직무 개발 및 고용 연계를 확대한다. 공연과 전시 기회도 넓혀 장애예술인의 사회 참여를 활성화한다는 방침이다.이번 협약은 밀알복지재단이 기업들과 함께 추진해 온 장애예술인 자립 지원 모델을 지역사회로 확장하는 첫 사례다. 재단은 그동안 한국 딜로이트 그룹, DS투자증권, KS한국고용정보, 자이에너지운영 등과 협력해 장애예술인의 창작 활동을 전시와 고용으로 연결하는 사업을 진행해 왔다.﻿