10MW 풍력터빈 넘어 15MW 개발하는 유니슨…“국산 키우려면 기술 도입 필요”

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국내 유일 ‘풍력 터빈’ 전문 기업

전남 영광서 실증 후 상용화 추진

벤시스와 기술도입 계약…“도약 계기”

이미지 확대 유니슨이 지난달부터 전남 영광 실증 단지에 설치하고 있는 10MW급 해상풍력 실증터빈. 유니슨 제공 닫기 이미지 확대 보기 유니슨이 지난달부터 전남 영광 실증 단지에 설치하고 있는 10MW급 해상풍력 실증터빈. 유니슨 제공

이미지 확대 황진수 유니슨 사업본부 본부장은 7일 서울신문과의 인터뷰에서 “﻿해외 풍력 선진국은 이미 15MW 풍력 터빈을 상용화 했다”며 “라이선스 사업을 통해 국내 풍력산업 공급망이 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라고 했다. 닫기 이미지 확대 보기 황진수 유니슨 사업본부 본부장은 7일 서울신문과의 인터뷰에서 “﻿해외 풍력 선진국은 이미 15MW 풍력 터빈을 상용화 했다”며 “라이선스 사업을 통해 국내 풍력산업 공급망이 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라고 했다.

세줄 요약 유니슨이 전남 영광에서 10MW급 해상풍력 실증터빈을 설치하며 상용화 준비에 속도를 냈다. 국내 풍력 시장이 커지는 가운데 해외와의 격차를 줄이기 위해 15MW급 개발도 추진한다. 독일 벤시스와 기술도입 계약을 맺어 개발 기간을 줄이고 부품 국산화까지 노린다. 10MW 해상풍력 실증터빈 영광 설치, 상용화 준비

15MW급 개발 추진, 독일 기술도입 계약 체결

부품 국산화와 공급망 확대 통한 경쟁력 확보

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중동 전쟁 이후 재생에너지의 필요성이 다시 부각되면서 국내 기업들의 대형 풍력터빈 개발이 속도를 내고 있다. 유럽이나 중국 등 ‘풍력 강국’과 격차를 좁히려 사활을 거는 가운데, 업계에서는 국내 최대 용량인 10MW급 해상풍력터빈 상용화에 관심이 커지고 있다.국내 유일의 풍력 터빈 전문 기업인 유니슨은 지난달부터 자체 개발한 10MW급 해상풍력 실증터빈을 전남 영광 실증 단지에 설치하고 있다. 10MW급 터빈은 2018년 개발에 착수해 정부와 유니슨 등이 공동으로 약 700억원을 투자한 결과물이다. 황진수 유니슨 사업본부 본부장은 7일 서울신문과의 인터뷰에서 “올해 실증과 인증을 완료한 뒤 본격적인 상용공급을 목표로 하고 있다”며 “앞으로 대규모 공공 프로젝트에서도 그 경쟁력이 충분히 인정받을 수 있을 것”이라고 밝혔다. 터빈 실증은 대형 터빈을 실제 현장에 설치해 성능과 안전성을 검증하는 절차다.1984년 설립된 유니슨은 2005년 국내 최초 산업용 풍력단지인 경북 영덕풍력발전단지의 설계와 시공을 시작으로 육상 풍력 설계·조달·시공(EPC)과 풍력터빈 제조에서 실적을 쌓아왔다.국내 풍력 시장은 성장세가 예상된다. 시장 조사 업체 모도 인텔리전스는 “한국의 풍력 에너지 시장 규모는 2025년 2.42GW에서 2031년 14.73GW까지 성장할 것”이라며 2026년부터 2031년까지 연평균 35.1%의 성장률을 보일 것으로 전망했다. 정부도 해상풍력 보급을 가속화해 2035년까지 누적 25GW 이상 보급, 재생에너지 발전단가(LCOE) 하락을 목표로 정책을 추진 중이다.다만 대용량 발전을 위한 국내 인프라는 아직 부족한 상황이다. 우리나라는 10MW 터빈의 상용화 시작 단계지만, 해외는 이미 15MW 내외의 터빈을 대규모 단지에 적용하고 있다. 황 본부장은 “그동안 국내 풍력 시장 자체가 작았기 때문”이라며 “앞으로 시장이 더 커지면 부품 등 국내 연관 산업도 충분히 커질 수 있다고 본다”고 덧붙였다.유니슨은 해외 기업과 기술 협력을 통해 대형 해상풍력 터빈을 조기 상용화하겠다는 전략을 추진 중이다. 국내 해상풍력시장에 성능과 품질, 가격경쟁력을 갖춘 15MW 내외의 대형 터빈을 공급하기 위해서다. 선진 기술 이전을 통해 개발 시간을 단축하고, 부품 국산화도 앞당긴다는 구상이다. 이를 위해 지난달 10일 독일 벤시스사와 13.6~16MW 기술도입(라이선스) 계약을 체결했다. 이번 계약에는 주요 부품과 기자재를 국산화하는 내용까지 담겼다.향후 풍력 발전 시장은 한국 터빈이 성능과 품질에서 세계 수준의 경쟁력을 갖추느냐에 달렸다. 10MW 터빈 상용화에 7년 이상 걸린 만큼, 기술 이전 없이 15MW를 개발할 경우 2033년 이후가 될 것이라는 게 업계 예상이다. 황 본부장은 “이번 라이선스 사업은 브랜드부터 인증, 생산, 판매, 유지보수(O＆M)까지 완벽한 유니슨 제품으로 만들게 될 것”이라며 “국내 풍력산업 공급망과 제조 생태계를 한 단계 도약시키는 계기가 될 것”이라고 강조했다.