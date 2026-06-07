젠슨 황, 이번엔 평양냉면…우래옥서 정의선 현대차 회장과 ‘깜짝 회동’

세줄 요약
- 우래옥서 젠슨 황·정의선 회장 깜짝 회동
- AI·로봇·피지컬 AI 협력 논의 관측
- 이후 크래프톤·엔씨 경영진 연쇄 면담
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7일 서울 종로구의 평양냉면 전문점 우래옥에서 젠슨 황(왼쪽 세번째) 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선(왼쪽 네번째) 현대차그룹 회장이 식사를 마친 뒤 나오고 있다. (독자 제공) 2026.6.7. 연합뉴스
방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 평양냉면으로 유명한 서울 종로구 우래옥에서 정의선 현대차 그룹 회장과 깜짝 회동했다.
연합뉴스에 따르면 황 CEO와 정 회장은 이날 오전 11시 50분쯤 우래옥에서 만나 1시간가량 식사했다고 목격자들이 전했다.
우래옥은 평양냉면과 불고기로 유명한 식당이다.
업계에선 이들이 인공지능(AI)과 로봇 등을 논의했을 것으로 보고 있다.
정 회장은 황 CEO의 지난해 10월 방한 당시 이재용 삼성전자 회장과 함께 깐부치킨에서 이른바 ‘깐부회동’을 가진 바 있다.
현대차그룹과 엔비디아는 이후 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 30억 달러를 투자해 국내에 엔비디아 AI 기술센터, 현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션 센터를 설립하기로 했다.
정 회장은 지난 5일 서울 홍대 인근 삼겹살 전문점인 ‘형님 저요’에서 열린 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’에는 참석하지 않았다.
황 CEO는 오는 8일 양재동 현대차그룹 사옥을 찾아 정 회장과 면담할 것으로 전해졌다.
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7일 서울 종로구의 평양냉면 전문점 우래옥에서 젠슨 황(오른쪽 두번째) 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선(오른쪽) 현대차그룹 회장이 식사를 마친 뒤 나오고 있다. (독자 제공) 2026.6.7. 연합뉴스
황 CEO는 정 회장과 ‘냉면 회동’ 이후에는 게임업계 경영진을 만났다.
황 CEO는 이날 오후 1시 20분쯤 서울 강남구 신논현동 인근 PC방에서 ‘PUBG: 배틀그라운드’를 만든 국내 게임사 크래프톤 경영진과 만나 피지컬 AI·게임 분야 협력 방안을 논의했다.
황 CEO는 크래프톤 경영진 및 팬들과의 만남을 끝내고 곧바로 길 건너편의 ‘포탈 PC방’으로 이동, 엔씨 김택진 대표 및 ‘아이온2’ 이용자들을 만난다.
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