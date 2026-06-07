젠슨 황 엔비디아 CEO, 최태원 회장과 2차 ‘깐부회동’

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지난해 1차 ‘깐부회동’ 찾았던 깐부치킨 재방문

이번엔 최태원 SK그룹 회장과 2차 회동 예정

이미지 확대 젠슨 황, 최태원·구광모·이해진과 ‘삼소회동’ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’을 갖고 있다. 2026.6.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황, 최태원·구광모·이해진과 ‘삼소회동’ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’을 갖고 있다. 2026.6.5 연합뉴스

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 방한 당시 찾았던 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장과 2차 ‘깐부회동’에 나선다.7일 업계에 따르면 황 CEO는 이날 저녁 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최 회장과 만날 예정이다. 깐부치킨 삼성점은 지난해 10월 황 CEO가 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간 방한 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 함께 1차 회동을 했던 장소다.황 CEO와 최 회장이 지난 5일 삼겹살 회동에 이어 이틀만에 재회동에 나선 것은 고대역폭메모리(HBM) 등 인공지능(AI) 협력에 대한 구체적인 논의를 하기 위한 것으로 보인다. 2차 깐부회동에는 딸 메디슨 황과 SK하이닉스, SK텔레콤 등 SK그룹 계열사의 주요 경영진이 동석할 예정이다.