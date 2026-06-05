LG전자 ‘국가대표가전 국민 응원 대축제’ 진행

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행사기간 최대 420만원 멤버십포인트 제공

이벤트 참여 고객 5000명 추첨해 경품 증정

이미지 확대 [CES 2026]‘가사 노동 해방’ AI 홈로봇 LG 클로이드 (라스베이거스(미국)=뉴스1) 황기선 기자 = 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이 호텔에서 열린 CES 2026 ‘LG전자 미디어컨퍼런스’에서 AI 홈로봇 ‘LG 클로이드’가 소개되고 있다. 2026.1.6/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 [CES 2026]‘가사 노동 해방’ AI 홈로봇 LG 클로이드 (라스베이거스(미국)=뉴스1) 황기선 기자 = 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이 호텔에서 열린 CES 2026 ‘LG전자 미디어컨퍼런스’에서 AI 홈로봇 ‘LG 클로이드’가 소개되고 있다. 2026.1.6/뉴스1

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LG전자가 8일부터 다음 달 6일까지 생활을 더욱 편리하게 해주는 프리미엄 가전을 더 많은 고객이 경험할 수 있도록 다양한 혜택을 제공하는 ‘국가대표가전 국민 응원 대축제’를 진행한다.행사 기간 전국 432개 LG 베스트샵 매장(백화점 포함) 및 오프라인 매장과 공식 온라인 브랜드샵인 LGE닷컴(LGE.COM)에서 제품을 구매하는 고객에게 구매 금액대별 최대 420만원 상당의 멤버십 포인트를 제공한다. 이는 일반적인 프로모션 혜택의 2배 수준이다.이와 함께 LG전자는 15일부터 LGE닷컴에서 기존 회원가보다 최대 20% 추가 할인 혜택을 제공하는 한정 수량 특가 행사를 실시한다. 다음 달 6일까지 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 다양한 제품군의 인기 모델을 일자별 한정 수량으로 선보인다.오는 12일부터는 누구나 참여 가능한 대국민 경품 이벤트도 진행된다. LG전자 멤버십 앱에서 카카오톡 공유 이벤트에 참여한 고객 중 5000명을 추첨해 경품을 증정한다. 이벤트 참여 방법과 경품 등 자세한 내용은 LG전자 멤버십 앱에서 확인 가능하다.