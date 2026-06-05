최태원, TSMC 회장과 회동… AI 반도체 ‘삼각 동맹’ 강화

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젠슨 황 이어 웨이저자 협력 논의

차세대 HBM·첨단 패키징 등 개발

글로벌 AI 환경 변화에 공동 대응



황, 오늘 방한 소감 밝히고 광폭 행보

기업 총수·스타트업 대표들과 면담

프로게이머 페이커와 만남도 추진

이미지 확대 최태원(왼쪽) SK그룹 회장과 웨이저자 TSMC 회장이 지난 3일 대만 타이베이에서 만나 전방위적 협력 방안을 논의한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

SK하이닉스 제공 닫기 이미지 확대 보기 최태원(왼쪽) SK그룹 회장과 웨이저자 TSMC 회장이 지난 3일 대만 타이베이에서 만나 전방위적 협력 방안을 논의한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

SK하이닉스 제공

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세줄 요약 최태원 SK그룹 회장이 대만에서 TSMC 웨이저자 회장과 만나 차세대 AI 기술과 생태계 협력을 논의했다. 양사는 HBM4와 첨단 패키징을 중심으로 협력을 넓히기로 했고, 엔비디아와의 삼각 동맹도 강화했다. 최태원, 대만서 TSMC 회장과 2년 만의 회동

HBM4·첨단 패키징 협력 확대, AI 동맹 강화

엔비디아·TSMC·SK하이닉스 삼각 협력 주목

2026-06-05 B3면

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최태원 SK그룹 회장이 대만에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 이어 세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 업체인 TSMC의 웨이저자 회장과 회동했다. 엔비디아·TSMC와의 협력을 바탕으로 AI 반도체 ‘삼각 동맹’을 강화하려는 행보로 풀이된다.SK하이닉스는 최 회장이 지난 3일(현지시간) 대만 타이베이에서 웨이 회장과 만나 차세대 AI 기술 동향과 글로벌 AI 생태계 협력 방안을 논의했다고 4일 밝혔다. 이번 회동은 2024년 6월 이후 2년 만에 이뤄졌다.양사는 글로벌 AI 시장 환경에 기민하게 대응하기 위해 차세대 고대역폭메모리(HBM) 개발을 비롯해 첨단 패키징 분야 등을 아우르는 전방위적 협력을 한층 강화하기로 뜻을 모았다. 엔비디아의 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 탑재되는 SK하이닉스의 6세대 고대역폭메모리(HBM4)는 TSMC의 12나노 베이스 다이와 5세대 10나노급 D램(1b) 공정을 활용하고 있다. 웨이 회장 역시 TSMC 연례 주주총회에서 “향후 수년간 TSMC 성장에 대해 확신한다”고 밝혔다. 최 회장은 같은날 세계 최대 전자제품 위탁생산 기업인 폭스콘의 류양웨이 회장과도 만나 AI 인프라 경쟁력 강화 방안을 논의했다.한편, 대만 일정을 마치고 방한하는 황 CEO는 전세기 편에 5일 오후 김포공항으로 입국한 뒤 간단한 방한 소감을 밝힐 것으로 전해졌다. 이후 나흘간 국내 주요 기업 총수와 게임업계 등을 두루 만나며 광폭 행보를 이어간다. 서울 성수동의 한 삼겹살집에서 최 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 주요 기업인들과 만날 것으로 알려졌다. 이 자리에서 HBM과 AI 데이터센터를 비롯해 자율주행, 로봇, 피지컬 AI 등 엔비디아와 국내 기업 간 협력 방안이 폭넓게 논의될 것이라는 관측이 나온다.황 CEO는 tvN 토크쇼 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연하고, 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기에서 시구자로 나서는 등 대중 친화 행보에도 나선다. 특히 시구 행사에서는 박정원 두산그룹 회장이 시타자로 선다. 황 CEO는 김택진 엔씨 대표와 크래프톤 장병규 의장 등 주요 게임업계 관계자들을 만나 AI 및 차세대 칩셋 협력 방안 등을 논의할 예정이다. 세계적인 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁 선수와의 만남도 추진 중인 것으로 알려졌다.방한 마지막 날인 오는 8일에는 업스테이지 등 국내 AI·로봇 스타트업 대표들과 비공개 간담회를 가질 예정이다. 이후 서울대 AI연구원과 로보틱스 연구소를 방문하는 방안도 조율 중인 것으로 알려졌다.