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SK온, 美 콘퍼런스서 차세대 ESS 제품 공개

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-06-04 23:52
수정 2026-06-04 23:52
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‘클린파워 2026’ 스폰서사 참여

SK온이 미국 휴스턴에서 열린 ACP(미국청정전력협회) 주관 콘퍼런스 ‘클린파워 2026’에 스폰서사로 참여해 차세대 에너지저장장치(ESS) 제품을 공개하고 ﻿고객과의 소통을 강화했다고 4일 밝혔다.

지난 1일 개막한 ‘클린파워 2026’에서 SK온은 고객 초청 행사를 진행했다. 이번 행사는 미국 현지 고객과의 소통을 강화하고 SK온의 ESS 사업 전략과 제품 경쟁력을 소개하기 위해 마련됐다.

민간발전사업자, 재생에너지 사업개발사, 유틸리티 기업, ESS 솔루션 기업 등 50여개 회사에서 150여명의 임직원이 참석했다.

이 자리에서 SK온은 ESS 제품 브랜드 ‘그리드온’과 신제품 ‘그리드온 2세대’를 ﻿선보였다. 그리드온 2세대는 미국 시장과 고객 요구를 반영해 개발 중인 차세대 ESS 제품으로, 2027년 3분기 양산을 목표로 하고 있다.

김지예 기자
2026-06-05 23면
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