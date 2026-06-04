현대차그룹, 美서 ‘올해의 자동차 회사’ 선정

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‘오토테크 어워드’서 그룹 첫 수상

3년 연속 ‘세계 올해의 차’에 뽑혀

2026-06-05 23면

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현대자동차그룹은 2일(현지시간) 미국 미시간주 노비시에 있는 바이브 크레딧 유니언 쇼플레이스에서 열린 ‘오토테크 어워드 2026’에서 ‘올해의 자동차 회사’로 선정됐다고 4일 밝혔다.오토테크 어워드는 글로벌 정보통신기술(ICT) 리서치 기관인 인포마의 주관으로 인공지능(AI), 커넥티비티, 소프트웨어, 안정성, 커넥티드(연결형) 카 생태계 등 자동차·모빌리티 분야에서 혁신 기술과 기업을 시상하는 행사다.현대차 미국 법인(HMA)이 지난 2021년과 2024년 ‘올해의 자동차 제조사’ 상을 받은 적이 있지만 현대차그룹의 수상은 이번이 처음이다.현대차그룹은 3년 연속 세계 올해의 차에 선정됐고 혁신적인 전용 전기차(EV) 플랫폼 운영, 800V 초고속 충전 시스템 개발은 물론 각종 디자인 관련 수상 경력을 높게 평가받은 것으로 알려졌다.