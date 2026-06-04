HD건설기계, 폴란드 군에 불도저 50대 공급…유럽 방산 첫 진출

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15t급 디벨론…270억원 규모

“유럽 진출 2년 만의 성과”

이미지 확대 HD건설기계의 15톤급 디벨론 불도저. HD건설기계 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD건설기계의 15톤급 디벨론 불도저. HD건설기계 제공

세줄 요약 HD건설기계가 폴란드 군의 궤도식 불도저 조달 사업 최종 공급업체로 선정했다. 15t급 디벨론 불도저 50대를 약 270억 원 규모로 납품하며, 유럽 국가 군 조달 사업에서 대규모 수주를 처음 따냈다. 미국·유럽 톱티어 브랜드와의 경쟁을 이겼고, 맞춤형 대응과 신속한 납기가 주효했다. 폴란드 군 불도저 50대 공급 계약 체결

유럽 국가 군 조달 대규모 수주 첫 사례

맞춤형 대응과 신속 납기로 경쟁사 제압

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HD건설기계가 폴란드 군과 대규모 불도저 공급 계약을 체결했다. 유럽 국가 군 조달 사업에서 대규모 수주는 처음이다.HD건설기계는 최근 ‘폴란드 제3지역군수기지의 궤도식 불도저 조달 사업’ 최종 공급 업체로 확정됐다고 4일 밝혔다.공급되는 제품은 15t급 디벨론(DEVELON) 불도저 50대(약 270억 원 규모)이며 옵션에 따라 향후 공급 물량이 확대될 수 있다.이번 계약은 유럽 시장에 불도저 제품을 출시하고 2년 만에 달성한 성과다. 까다로운 조건을 요구하는 군 조달 사업에 진입했다는 점에서 의미가 있다는 게 HD건설기계의 설명이다. 특히 미국·유럽의 톱티어 브랜드와 경합 끝에 계약을 따냈다. K-방산 강점인 신속한 납기 역량 등이 수주 성공의 핵심 요인으로 작용한 것으로 분석된다.HD건설기계는 이번 수주를 위해 양산 장비를 기반으로 차체 높이 조절, 주행속도 상향, 군용 도장 등 고객 맞춤형 요구사항에 대응했다. 회사 관계자는 “이번 수주는 최근 유럽 각국이 안보 역량 강화와 군사 인프라 현대화에 투자를 늘리는 상황에서 거둔 성과”라며 “향후 현지 방산 및 공공 조달 시장에서 브랜드 신뢰도를 구축하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.임정우 HD건설기계 유럽권역장은 “앞으로도 다양한 작업 환경과 특수 목적 수요에 맞춘 제품 경쟁력을 강화해 건설 장비뿐만 아니라 공공, 군납, 인프라 복구 시장에서도 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.