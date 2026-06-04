NC AI, 한화오션에 자율 용접 AI 공급…조선 공정 자동화 나선다

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세줄 요약 NC AI가 한화오션의 자율 용접 AI 개발 과제를 수주해 조선소 용접 공정 자동화에 나섰다. 비전 인식과 협동로봇 제어를 결합해 용접 부위를 스스로 판단하고 작업하는 기술을 개발하며, 상선과 특수선 현장 적용을 목표로 했다. 한화오션과 자율 용접 AI 개발 과제 수주

비전 인식·협동로봇 결합한 자율화 목표

상선·특수선 공정 적용 및 품질 향상 기대

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NC AI가 한화오션과 손잡고 조선소 용접 공정의 자동화·자율화에 나선다.NC AI는 한화오션의 ‘비전 인식 기반 용접 전용 모델 및 협동로봇 기반 자율 용접 모델 개발’ 과제를 수주했다고 4일 밝혔다. 이에 따라 한화오션의 상선과 특수선 건조 현장에 적용할 자율 용접 인공지능(AI) 기술 개발에 착수한다.이번 프로젝트는 선박 건조 과정에서 숙련공의 경험과 기술에 크게 의존해온 용접 작업에 AI 비전 인식과 로봇 제어 기술을 접목하는 것이 핵심이다. 단순 반복 작업을 수행하는 기존 자동화 설비를 넘어 로봇이 용접 부위를 스스로 인식하고 작업 조건을 판단해 용접을 수행하는 자율화 수준을 목표로 한다.조선소는 강한 아크광과 불꽃, 용접 분진, 야외 작업 환경 등으로 인해 AI 비전 기술을 적용하기 어려운 현장으로 꼽힌다. NC AI는 한화오션과 함께 실제 조선소 데이터를 활용해 용접선 인식과 결함 탐지 기술을 개발하고, 현장 엔지니어의 피드백을 반영해 기술 완성도를 높일 계획이다.개발된 시스템은 향후 한화오션의 상선뿐 아니라 고도의 정밀성과 보안성이 요구되는 특수선 건조 공정에도 적용될 예정이다. 회사 측은 용접 품질 향상과 생산성 개선 효과를 기대하고 있다.NC AI는 이번 프로젝트에 자체 개발 중인 산업 특화 비전언어모델(VLM) ‘배키 비전(VAETKI Vision)’을 적용할 계획이다. 이 모델은 카메라를 통해 수집한 현장 영상 정보와 작업 지시 내용을 함께 이해하고, 이를 바탕으로 로봇의 동작을 제어하는 기술을 목표로 한다.이연수 NC AI 대표는 “실제 조선 현장에서 활용 가능한 자율 제어 모델을 개발해 생산 현장의 효율성과 품질 향상에 기여하겠다”고 말했다.