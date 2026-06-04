대한전선, 英 초고압 전력망 사업 수주… 유럽서 경쟁력 입증

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스코틀랜드 132kV급 송전선로 신규 구축

유럽 전력망 투자 지속…사업 기회 확대

이미지 확대 대한전선이 생산한 초고압 케이블이 유럽으로 수출되는 모습. 대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선이 생산한 초고압 케이블이 유럽으로 수출되는 모습. 대한전선 제공

세줄 요약 대한전선이 영국 스코틀랜드 전력망 구축 프로젝트에 초고압 케이블 시스템을 공급하며 약 650억원 규모의 신규 수주를 확보했다. 올해 상반기 영국에서만 4건, 약 1000억원을 따내며 유럽 사업 확대 기반을 넓혔다. 영국 스코틀랜드 초고압 전력망 수주

약 650억원 규모 신규 사업 확보

올해 영국 누적 수주 1000억원 달성

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대한전선이 영국에서 초고압 전력망 사업 관련 신규 수주를 추가하며 유럽에서의 경쟁력을 다시 입증했다.대한전선은 영국 스코틀랜드 지역의 전력망 구축 프로젝트에 초고압 케이블 시스템을 공급한다고 4일 밝혔다. 글로벌 인프라 그룹인 발포어 비티가 추진하는 사업으로, 수주 규모는 약 650억원이다.이번 사업은 스코틀랜드 북부 지역에 132kV급 송전선로를 신규 구축하는 것으로 지역 전력 인프라의 안정성을 강화하기 위해 추진됐다. 기상 악화나 돌발 상황 발생 시에도 안정적인 전력 공급이 가능하도록 송전망을 확충하는 것이 핵심이다.유럽은 전력 수요 증가와 재생에너지 확대에 대응하기 위해 전력망 투자 규모를 지속 확대하고 있다. 특히 영국은 송배전 인프라 현대화를 위한 대규모 프로젝트를 추진하며 사업 기회가 빠르게 확대되고 있다.대한전선은 이번 프로젝트를 포함해 올해 상반기에만 영국에서 총 4건의 사업을 수주하며 약 1000억원 규모의 신규 수주를 확보했다. 대한전선은 “영국 수도 런던의 전력망 현대화를 위한 핵심 사업인 런던파워터널 2단계를 비롯한 주요 전력망 사업을 성공적으로 수행하며 기술력과 품질 경쟁력을 입증한 결과”라고 설명했다.이런 경험과 레퍼런스를 기반으로 대한전선은 영국 뿐 아니라 유럽 전역에서 사업 기회를 적극 확대하고 글로벌 전력망 투자 확대에 따른 성장 기회를 선점한다는 계획이다.대한전선 관계자는 “유럽은 전력망 확충과 재생에너지 확대에 따라 지중 및 해저케이블 수요가 빠르게 증가하고 있는 전략 시장”이라며 “축적된 프로젝트 수행 경험과 기술 경쟁력을 바탕으로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 수주를 확대하고, 글로벌 에너지 전환과 전력망 안정화에 기여할 것”이라고 밝혔다.