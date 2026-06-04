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기아, 미국 현대차그룹 공장서 ‘스포티지 하이브리드’ 생산

입력 2026-06-04 03:57
수정 2026-06-04 03:57
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기아, 미국 현대차그룹 공장서 ‘스포티지 하이브리드’ 생산
기아, 미국 현대차그룹 공장서 ‘스포티지 하이브리드’ 생산 현대자동차그룹은 2일(현지시간) 미국 조지아주 전기차 공장 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카’(HMGMA)에서 기아의 스포티지 하이브리드 차량을 처음으로 생산했다고 밝혔다. 미국 내 하이브리드 수요 증가에 대응해 전기차 공장에서 하이브리드도 만드는 ‘혼류 생산’을 본격화한 것이다. 사진은 브라이언 켐프(오른쪽) 조지아 주지사와 부인 마티 켐프 여사가 이 공장에서 만든 첫 스포티지 하이브리드 차량에 탑승한 채 ‘혼류 생산 축하행사’의 무대에 등장하는 모습.
현대차그룹 제공


현대자동차그룹은 2일(현지시간) 미국 조지아주 전기차 공장 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카’(HMGMA)에서 기아의 스포티지 하이브리드 차량을 처음으로 생산했다고 밝혔다. 미국 내 하이브리드 수요 증가에 대응해 전기차 공장에서 하이브리드도 만드는 ‘혼류 생산’을 본격화한 것이다. 사진은 브라이언 켐프(오른쪽) 조지아 주지사와 부인 마티 켐프 여사가 이 공장에서 만든 첫 스포티지 하이브리드 차량에 탑승한 채 ‘혼류 생산 축하행사’의 무대에 등장하는 모습.

현대차그룹 제공

2026-06-04 B2면
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