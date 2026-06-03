충남도, 철거공사 ‘작업계획 사전검토제’ 도입

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세줄 요약 충남도 건설본부가 건축·도로·하천 시설물 철거공사의 안전 강화를 위해 ‘작업계획 사전검토제’를 도입했다. 앞으로는 시공사와 감리사가 작성한 해체 계획을 도가 먼저 검토하고, 기술자문위원회 자문을 거쳐 해체 방법, 방호설비, 연락체계, 장비 계획, 교통 우회와 신호수 배치까지 확인한다. 철거공사 전 작업계획 사전검토제 도입

해체 방법·방호설비·연락체계 중점 검토

교통 우회·신호수 배치로 도민 불편 최소화

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충남도 건설본부는 건축, 도로 및 하천 시설물 철거 공사의 안전성 강화를 위해 ‘작업계획 사전검토제’를 도입·시행한다고 3일 밝혔다.이번 대책은 노후 시설물 철거 시 발생할 수 있는 안전사고 예방과 도내 건설 현장의 공정·품질·안전 확보를 위해 마련됐다.기존에는 시공사와 감리사가 철거 전 사전 조사 및 작업계획서를 작성하면 가시설의 설치 확인 후 곧바로 해체 작업에 착수했다.앞으로는 철거 작업 전 단계에서 발주처인 도가 사전 검토를 수행한다.도 건설본부는 자체 ‘기술자문위원회’를 활용해 건설 분야 전문가들의 자문과 검토를 거칠 예정이다.중점 검토 사항은 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 고용노동부 고시에 따른 △해체 방법·순서 도면 △가설·방호설비 설치 계획 △사업장 내 연락 방법 △해체작업용 기계·기구 계획 등이다.철거 공사 중 도민 불편 최소화를 위한 ‘교통 우회 계획’과 ‘신호수 배치’ 등 작업자 안전 확보 계획도 필수적으로 반영해야 한다.이영민 건설본부장은 “철저한 사전 검토를 통해 건설 현장의 위험 요인을 사전에 제거하고, 도민들이 신뢰할 수 있는 안전한 충남을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.