젠슨 황, 한국·영국만 두 번 방문… K로봇·피지컬 AI ‘콕’ 찍었다

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국내 산업계와 협력 확대 촉각

이미지 확대 SK하이닉스 부스 방문한 젠슨 황 최태원(뒷줄 오른쪽 네 번째) SK그룹 회장이 2일 대만 타이베이에서 개막한 ‘컴퓨텍스 2026’ SK하이닉스 부스에서 젠슨 황(다섯 번째) 엔비디아 최고경영자(CEO) 등과 기념 촬영을 하고 있다. 곽노정(세 번째) SK하이닉스 대표이사 사장, 김주선(여섯 번째) SK하이닉스 AI인프라 사장 등이 함께했다.

타이베이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 부스 방문한 젠슨 황 최태원(뒷줄 오른쪽 네 번째) SK그룹 회장이 2일 대만 타이베이에서 개막한 ‘컴퓨텍스 2026’ SK하이닉스 부스에서 젠슨 황(다섯 번째) 엔비디아 최고경영자(CEO) 등과 기념 촬영을 하고 있다. 곽노정(세 번째) SK하이닉스 대표이사 사장, 김주선(여섯 번째) SK하이닉스 AI인프라 사장 등이 함께했다.

타이베이 연합뉴스

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세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국 로보틱스를 매우 중요하다고 언급하며 피지컬 AI 협력 확대 의지를 드러냈다. LG·네이버·두산·현대차 등이 새 파트너로 부상했고, 삼성전자·SK하이닉스는 GPU·HBM 공급망의 핵심 축으로 주목받았다. 한국 로보틱스 중요성 강조, 피지컬 AI 협력 의지 표명

LG·네이버·두산·현대차 등 신규 파트너 부상

삼성전자·SK하이닉스, GPU·HBM 공급망 핵심 축

2026-06-03 B3면

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 로보틱스 산업에 대한 기대감을 직접 드러내면서 국내 산업계와의 협력 확대에 관심이 쏠린다. 엔비디아가 삼성전자 및 SK하이닉스와 협력한 생성형 인공지능(AI)을 넘어, 로봇·자율주행·스마트팩토리 등 ‘피지컬 AI’의 주요 협력 파트너로 우리나라를 점찍으면서 LG·네이버·두산 등이 신규 협력 파트너로 부상하고 있다.황 CEO는 지난 1일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 국내 기업 관계자들과의 만찬에서 “한국에 로보틱스는 매우 중요하다. 엔비디아도 한국 로보틱스 발전에 기여할 수 있길 바란다”고 밝혔다. 이어 “AI와 로봇이 한국의 잠재력을 극대화할 것”이라고 강조했다.엔비디아는 AI 인프라와 첨단 제조 역량을 동시에 갖춘 핵심 거점으로 한국을 주목하는 것으로 보인다. 황 CEO는 지난 1년간 한국과 영국만 두 차례씩 방문했다. 이외 프랑스, 독일, 스위스, 중국, 대만 등을 찾았다. 유럽에서 국가 단위 AI 인프라 구축과 소버린 AI 전략 확산에 집중했다면, 한국에서는 고대역폭메모리(HBM)와 첨단 제조 역량, 로보틱스 생태계를 결합하려는 움직임이 뚜렷하다.현대차는 보스턴다이내믹스를 중심으로 휴머노이드 로봇과 자율주행 기술 고도화에 속도를 내고 있고, LG전자는 엔비디아의 휴머노이드 AI 모델 ‘아이작 GR00T’를 기반으로 자체 피지컬 AI 모델을 개발 중이다. 두산로보틱스도 엔비디아 AI·로보틱스 인프라를 활용한 산업용 로봇 플랫폼 구축을 추진하고 있다. 네이버는 로봇과 디지털트윈 기술을 실제 업무 환경에 적용해왔다. 제2사옥 ‘1784’는 로봇과 클라우드, 5G 특화망, 디지털트윈 기술이 결합된 테스트베드로 평가받는다. 네이버는 최근 엔비디아와 ‘글로벌 AI 팩토리’ 구축 협력에도 나섰고, 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼 ‘코스모스’를 활용한 ‘서울 월드 모델’ 개발도 진행 중이다. SK텔레콤은 이번 GTC 타이베이에서 엔비디아 옴니버스를 활용해 SK하이닉스 반도체 공장에 적용한 디지털트윈 사례를 공개했다.황 CEO는 게임업계와 스타트업도 만날 예정이다. 김택진 엔씨 대표와 만나 AI 및 게임 기술 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 또 방한 마지막 일정으로 국내 로봇·AI 스타트업과 연구진 등을 초청한 비공개 간담회를 열고 피지컬 AI 협력 방안을 논의할 예정이다.삼성전자와 SK하이닉스는 피지컬 AI 확산 과정에서도 GPU와 HBM 공급망의 핵심 축을 맡고 있다. 업계에서는 로봇과 자율주행 산업이 확대될수록 AI 학습·추론용 반도체와 고성능 메모리 수요 역시 빠르게 늘어날 것으로 보고 있다.이외 황 CEO는 서울 성수동에서 주요 그룹 총수들과 이른바 ‘삼겹살 회동’을 하고, 두산 베어스 경기에서 시구도 할 계획이다. tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연 소식도 전해졌다. 황 CEO의 다양한 일정은 엔비디아의 AI 생태계를 정부, 투자자, 기업, 개발자, 소비자 등에게 전방위적으로 알리려는 커뮤니케이션 전략으로 읽힌다.