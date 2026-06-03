삼성, HBM5 모형 첫 공개

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차세대 메모리 시장 선점 ‘속도’

젠슨 황 “성과급, 가능한 한 많이”

이미지 확대 8세대 고대역폭메모리(H BM5)의 첫 실물 모형(목업) 닫기 이미지 확대 보기 8세대 고대역폭메모리(H BM5)의 첫 실물 모형(목업)

세줄 요약 삼성전자가 대만 컴퓨텍스 2026에서 8세대 HBM5 첫 실물 모형을 공개하고, 발열을 줄이는 HPB 구조를 소개했다. AI 메모리 고성능화에 맞춰 데이터 처리 효율과 열관리 기술을 핵심 경쟁력으로 내세웠고, HBM4E 웨이퍼와 칩셋도 함께 전시했다. 삼성, 컴퓨텍스서 HBM5 목업 첫 공개

HPB 열관리 구조로 발열 해소 강조

HBM4E 웨이퍼·칩셋도 함께 전시

2026-06-03 B3면

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삼성전자가 8세대 고대역폭메모리(H BM5)의 첫 실물 모형(목업)을 공개하며 차세대 메모리 시장 선점에 대한 의지를 드러냈다.송재혁 삼성전자 반도체(DS) 부문 최고기술책임자(CTO) 사장은 2일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 정보통신(IT) 박람회 ‘컴퓨텍스 2026’에서 “인공지능(AI) 시스템이 초고성능·초고집적 구조로 진화하면서 단순 메모리 성능뿐 아니라 데이터 처리 효율과 열관리 기술까지 핵심 경쟁 요소로 부상하고 있다”고 강조했다.삼성전자는 이날 HBM5 목업을 공식적으로 처음 공개하고 여기에 첫 적용될 핵심 열관리 기술 ‘HPB(Heat Path Block)’ 구조를 소개했다. HPB는 AI 메모리 고성능화 과정에서 증가하는 발열 문제를 해결하기 위한 기술로, PHY(Physical Layer) 영역에서 발생하는 열을 보다 효율적으로 분산·방출할 수 있도록 설계됐다. 송 사장은 “삼성의 HBM5는 별도의 열 전달 경로를 추가해 열 저항을 낮추고 동작 안정성을 높인 것이 강점”이라고 설명했다.삼성전자는 이번 전시에서 지난달 업계 최초로 샘플 출하를 마친 7세대 고대역폭메모리(HBM4E) 웨이퍼 및 칩셋도 공개했다.한편 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 대만과 한국을 비교하는 질문에 대해 “선택할 필요가 없고 비교하는 것도 중요하지 않다. 두 곳 모두 특별하다”고 답했다. 미디어 간담회에서는 최근 삼성전자﻿ 성과급 이슈에 대해 “직원들이 가능한 한 많은 보수를 받아야 한다고 생각한다”고 밝혔다.