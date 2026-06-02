세계 최대 박람회 총출동…K-조선, 차세대 기술로 ‘수퍼사이클’ 잇는다

구글에서 서울신문 먼저 보기

그리스 ‘포시도니아 2026’ 117곳 참가

중동 전쟁 이후 자유 항행·탈탄소화 화두

친환경·차세대 해양 기술 경쟁력 강조

이미지 확대 세계 최대 조선·해양 박람회 중 하나인 ‘포시도니아 2024’가 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포에서 열린 모습. 포시도니아 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 세계 최대 조선·해양 박람회 중 하나인 ‘포시도니아 2024’가 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포에서 열린 모습. 포시도니아 홈페이지

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

세줄 요약 한국 조선업계가 세계 최대 조선·해양 박람회 포시도니아 2026에 대거 참가해 친환경 선박과 차세대 기술을 선보인다. HD현대와 한화오션, 삼성중공업은 수주 확대를 노리고, 방산 협력과 FLNG 등 고부가 선종으로 수퍼사이클을 이어간다. 포시도니아 2026에 한국 조선업계 총출동

친환경 선박·차세대 기술로 수주 확대 모색

방산 협력과 FLNG로 고부가 전략 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계 최대 선주국인 그리스에서 열리는 조선·해양 박람회 ‘포시도니아 2026’에 국내 기업들이 총출동한다. 글로벌 선사들을 상대로 친환경 선박과 차세대 해양 기술 경쟁력을 선보이는 동시에 신규 수주 기회를 확보하려는 것이다. 중동 전쟁으로 액화천연가스(LNG) 등 에너지 공급망 안정과 친환경 연료 선박이 화두로 떠오른 가운데 국내 조선업계는 고부가가치 선박과 방산 등 사업 영역을 넓혀 ‘수퍼 사이클’을 이어간다는 전략이다.2일 조선업계에 따르면 117개의 한국 기업·기관이 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포에서 전날 개막한 포시도니아에 참여했다. 오는 5일까지 진행되는 이번 포시도니아는 역대 최대 규모로 열렸으며 83개 지역의 전시업체 2227개, 업계 관계자 4만여명이 참석했다. 포시도니아는 격년으로 개최되며 독일 함부르크의 SMM, 노르웨이 노르시핑과 함께 세계 3대 조선해양 박람회다. 그리스 선주들이 전 세계 선복량의 21%를 차지하는 만큼 글로벌 선주와 해운사, 기자재 업체, 금융기관이 대거 참석한다.올해는 중동 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 중에 열리는 만큼 ‘자유로운 항행’과 실질적인 탈탄소화, 에너지 안보 등이 화두다. HD현대, 한화오션, 삼성중공업 등 국내 조선 업계와 조선 기자재 업체, 한국조선해양플랜트협회가 이번 박람회에서 친환경 선박과 차세대 해양 기술 경쟁력을 적극 알린다. 주그리스 대한민국대사관과 그리스 경제산업연구재단(IOBE)이 개최하는 ‘제5회 한국-그리스 해양협력 포럼’에서는 탄소포집·활용·저장(CCUS) 산업의 핵심 인프라인 액화이산화탄소 운반선 개발 동향 등을 발표한다.방산 분야로도 협력을 넓힌다. HD현대중공업은 이번 전시회에서 현지 최대 조선소인 스카라망가스와 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 양사는 이번 협약을 통해 그리스 해군·해경 함정, 무인수상정(USV)을 포함한 유·무인 복합체계 사업에 공동 참여를 모색한다. 스카라망가스 조선소 관계자는 현지 언론을 통해 “(HD현대중공업과의 협력은) 방산과 상선 부문 전반에서 조선소 역량을 확대하는 계기가 될 수 있다”고 설명했다.LNG 운반선 등 신규 수주 기회도 모색한다. 중국 조선사들의 추격이 빨라지는 상황에서, 중동 전쟁으로 주목받는 유조선과 LNG선 등 주요 선종의 추가 수주 계기를 확대한다는 계획이다. 포시도니아의 공식 디지털 매거진은 “중동 (LNG) 인프라 타격 이후 투자자들이 바다 위에서 가스를 생산, 액화, 저장하는 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)를 찾을 가능성이 높다”고 내다봤다. FLNG는 바다 위에서 천연가스를 채굴·정제·액화해 곧바로 LNG선에 실어줄 수 있는 바다 위의 LNG 생산 기지다.이런 흐름 속에 삼성중공업은 이날 “북미 지역 발주처로부터 FLNG 1기를 4조 3301억 원에 수주했다”고 공시했다. 인도 일정은 2030년 7월이다. 이번 수주를 포함해 삼성중공업은 올해 총 28척, 83억 달러(약 12조 6000억원)를 수주해 연간 수주 목표 139억 달러(약 21조 1000억원)의 60%를 이미 달성했다. 업계 관계자는 “최근 중국이 LNG선이나 초대형 원유운반선(VLCC)을 일부 수주하고 있지만 아직 고부가 선박은 한국이 앞서 있다”며 “그리스 박람회가 하반기 이후 수주에 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다.