현대건설·현대엔지니어링 R＆D 조직 통합

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HMG건설기술연구원 공식 출범

에너지·AI·스마트건설 등 집중

이미지 확대 김재영 현대건설 기술연구원 원장 닫기 이미지 확대 보기 김재영 현대건설 기술연구원 원장

세줄 요약 현대건설과 현대엔지니어링이 각각 운영하던 기술연구원과 미래기술추진단을 통합해 HMG건설기술연구원을 1일 출범했다. CEO 직속 조직으로 200여명 규모의 국내 최대 건설 R&D 체계를 갖추고, 에너지·미래 주거·스마트건설·인프라 기술을 집중 연구할 계획이다. 기술연구원·미래기술추진단 통합 출범

CEO 직속 HMG건설기술연구원 신설

국내 최대 200여명 규모 R&D 조직

2026-06-02 B2면

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현대건설과 현대엔지니어링은 각각의 연구·개발(R＆D) 조직인 기술연구원과 미래기술추진단을 통합해 ‘HMG(현대모터그룹)건설기술연구원’을 1일 출범했다고 밝혔다.HMG건설기술연구원은 두 회사의 최고경영자(CEO) 직속 조직이다. 인력은 200여명으로 국내 건설사 중 최대 규모의 R＆D 조직이다. 초대 원장은 서울대 연구부총장 출신인 김재영 현대건설 기술연구원 원장이 맡는다.에너지 전환과 스마트건설 확산에 선제적으로 대응하기 위해 현대건설과 현대엔지니어링이 보유한 연구 인력과 기술 자산, 사업 수행 경험을 하나로 모아 건설 분야의 미래 기술 경쟁력을 향상시키겠다는 포석이다.HMG건설기술연구원은 에너지·미래 주거·스마트건설·인프라 등을 핵심 연구 분야로 둔다. 구체적으로 소형모듈원자로(SMR)·수소·지속가능항공유(SAF) 등 차세대 에너지, 주거 신상품과 신공법, 데이터 활용 등 미래 주거, 인공지능(AI)·로보틱스를 활용한 안전·품질 향상 및 스마트 건설 등에 대한 연구·개발에 주력할 계획이다.HMG건설기술연구원 관계자는 “대규모 연구조직 탄생으로 서로의 강점을 모아 서로의 강점을 키우고 현대차그룹의 미래 경쟁력 강화에 필요한 전략 인프라 지원에 힘을 쏟겠다”고 말했다.