카카오 노조, 10일 첫 부분파업 돌입…“구조조정 중단·보상체계 개선 요구”

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세줄 요약 카카오 노조가 사측과의 교섭 결렬로 오는 10일 첫 부분파업에 들어갔다. 4시간 파업과 판교 집회를 예고했고, 매각·분사·구조조정 중단과 고용안정, 경영진 중심 보상체계 개선을 요구했다. 이용자 불편을 고려해 전면파업은 보류했다. 교섭 결렬로 10일 첫 4시간 부분파업 돌입

매각·분사·구조조정 중단과 고용안정 요구

경영진 중심 보상체계 개선 촉구

이미지 확대 카카오노조, 임단협 승리 결의대회 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조) 조합원들이 지난달 20일 경기도 성남시 판교역 광장에서 ‘2026 임단협 승리 결의대회’를 열고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카카오노조, 임단협 승리 결의대회 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조) 조합원들이 지난달 20일 경기도 성남시 판교역 광장에서 ‘2026 임단협 승리 결의대회’를 열고 있다. 연합뉴스

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카카오 노조가 사측과의 교섭 결렬에 따라 오는 10일 첫 부분파업에 돌입한다.전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 쟁의행위 일정을 확정하고 오는 10일 수요일 4시간 부분파업과 판교 집회를 진행한다고 1일 밝혔다.노조의 핵심 요구사항은 지속적인 경영 실패로 인한 매각·분사·구조조정 중단과 고용안정 확보 다. 또한, 고용불안을 야기하고도 압도적인 보상을 독점하는 경영진 중심의 보상체계 개선을 촉구했다.국민 메신저인 카카오톡을 비롯한 주요 서비스의 중단 및 장애 우려에 대해 노조 측은 “이용자 불편에 대한 우려를 인지하고 있어 즉각적인 전면 파업 대신 4시간 부분파업을 선택했다”고 설명했다.다만 노조는 이번 부분파업 이후 향후 교섭 상황과 사측의 태도 변화 여부에 따라 파업 수위를 단계적으로 강화해 나갈 방침이다.앞서 카카오 본사 노사는 지난달 27일 경기지방노동위원회에서 열린 2차 조정회의에서 합의점을 찾지 못하고 최종 결렬돼 노조가 합법적 쟁의권을 확보한 바 있다.