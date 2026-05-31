대만 최대 IT박람회 가는 젠슨 황, K기업과 제2 깐부 회동

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방한해 LG 구광모 등 만나 AI 논의

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 27일(현지시간) 대만 타이베이 베이터우-스린 과학공원에서 열린 차세대 AI 연구개발 본부 ‘콘스텔레이션’ 기공식 겸 전사원 축하 행사에서 직원들에게 선물을 나눠 주고 있다.

타이베이 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 27일(현지시간) 대만 타이베이 베이터우-스린 과학공원에서 열린 차세대 AI 연구개발 본부 ‘콘스텔레이션’ 기공식 겸 전사원 축하 행사에서 직원들에게 선물을 나눠 주고 있다.

타이베이 로이터 연합뉴스

세줄 요약 대만 컴퓨텍스 2026이 역대 최대 규모로 열리고, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC 타이베이 기조연설에서 차세대 AI 칩과 인프라 전략을 공개한다. 최태원 SK그룹 회장과 국내 기업들도 현장에서 협력 방안을 논의한다. 컴퓨텍스 2026, 역대 최대 규모 개최

젠슨 황, GTC 타이베이서 AI 전략 공개

최태원·국내 기업, 현장 협력 논의

2026-06-01 B3면

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아시아 최대 정보기술(IT) 전시회인 대만 ‘컴퓨텍스 2026’ 개최가 임박한 가운데 이른바 ‘인공지능(AI) 엔진’이 된 아시아에 전세계 이목이 쏠리고 있다. 특히 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 행사 기간에 엔비디아의 AI 콘퍼런스인 ‘GTC 타이베이’를 열고 우리나라 기업 인사들과 만난다.대만무역발전협회(TAITRA)와 타이베이컴퓨터연합(TCA)는 컴퓨텍스 2026 컴퓨텍스가 6월 2일부터 5일까지 나흘간 타이베이 난강 전시관에서 ‘AI 투게더’를 주제로 열린다고 31일 밝혔다. 이번 행사에는 30여개국 1500여개 기업이 참가해 6000개 이상 부스를 운영하며, 이는 역대 최대 규모다.1981년 시작된 컴퓨텍스는 대만 PC·부품 업체 중심의 전시회였지만 글로벌 반도체·IT 기업들이 대거 참여하는 행사로 위상이 높아졌다. 세계 최대 파운드리 기업 TSMC를 비롯해 엔비디아, 퀄컴, 인텔, ARM 등이 최신 기술과 전략을 공개하는 무대다.올해는 엔비디아가 연례 AI 콘퍼런스인 GTC 타이베이를 부대행사로 개최하면서 주목도가 더욱 높아졌다. 황 CEO는 개막 전날인 1일 기조연설에 나서 차세대 AI 칩과 AI 인프라 전략을 공개할 예정이다. 최근 현지 언론과 만나 미공개 신제품이 있다고 언급한 만큼 발표 내용에 관심이 쏠린다.최태원 SK그룹 회장은 GTC 타이베이 현장을 찾아 황 CEO의 기조연설을 청취할 예정이다. 양측은 최근 미국과 한국에서 잇따라 만나 AI 반도체 협력 방안을 논의했다. 같은 날 저녁에는 황 CEO와 국내 기업 관계자들이 참석하는 ‘코리아 파트너 나잇’ 만찬이 열린다. 삼성전자와 SK하이닉스, LG전자, 현대차그룹, 네이버, 두산 등 주요 기업 관계자들이 참석할 것으로 알려졌다.업계는 황 CEO가 차세대 AI 가속기 ‘루빈’과 고대역폭메모리(HBM) 공급망 전략에 대해 어떤 메시지를 내놓을지 주목하고 있다. 삼성전자는 최근 차세대 제품인 HBM4E 샘플 출하를 시작했으며, SK하이닉스는 발열을 획기적으로 낮춘 iHBM 기술을 선보였다.SK하이닉스와 삼성디스플레이는 컴퓨텍스 현장에 전시 부스를 운영하며, 삼성전자도 별도 전시 공간을 마련해 제품 홍보에 나선다. LG디스플레이는 행사 기간 글로벌 고객사를 대상으로 로드쇼를 열고 차세대 OLED 기술 로드맵을 공개할 계획이다. 황 CEO는 대만 일정을 마친 뒤 한국을 방문해 구광모 LG그룹 회장을 비롯해 네이버 등 국내 주요 IT 기업들과 AI 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다.