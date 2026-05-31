롯데건설, ‘찾아가는 미용실’로 다국적 근로자 격려

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오일근 대표 비롯 임원진 현장 점검·봉사 참여

“다국적 근로자, 소중한 파트너” 응원 메시지도

이미지 확대 오일근(왼쪽 뒤) 롯데건설 대표가 세종시 ‘들목교 외곽순환도로’ 건설 현장에서 외국인 근로자들에게 미용 가운을 둘러주고 있다. 롯데건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 오일근(왼쪽 뒤) 롯데건설 대표가 세종시 ‘들목교 외곽순환도로’ 건설 현장에서 외국인 근로자들에게 미용 가운을 둘러주고 있다. 롯데건설 제공

이미지 확대 오﻿일근(왼쪽) 롯데건설 대표가 세종시 ‘들목교 외곽순환도로’ 건설현장에서 외국인 근로자들에게 모국어 감사 인사 카드가 담긴 간식을 전달하고 있다. 롯데건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 오﻿일근(왼쪽) 롯데건설 대표가 세종시 ‘들목교 외곽순환도로’ 건설현장에서 외국인 근로자들에게 모국어 감사 인사 카드가 담긴 간식을 전달하고 있다. 롯데건설 제공

세줄 요약 롯데건설이 세계인의 날을 맞아 세종시 들목교 외곽순환도로 현장에서 ‘찾아가는 미용실’ 행사를 열고 외국인 근로자들을 위로했다. 임직원은 안전 점검 뒤 이·미용 봉사와 음료, 간식, 모국어 응원카드를 전하며 상생 의지를 보였고, AI 다국어 번역 모델 활용도 소개했다. 세종 현장서 외국인 근로자 대상 미용 봉사 진행

안전 점검 뒤 음료·간식·응원카드 전달

AI 다국어 번역 모델로 소통 지원 확대

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롯데건설은 세계인의 날(5월 20일)을 맞아 지난 27일 세종시 ‘들목교 외곽순환도로’ 건설 현장에서 ‘찾아가는 미용실’ 행사를 진행했다고 31일 밝혔다.롯데건설에 따르면 오일근 대표를 비롯한 롯데건설 임직원이 지난 27일 오전 안전보건 경영 회의와 안전 점검을 갖고 이어 외국인 근로자들을 위한 이·미용 봉사에 참여했다. 현장에 마련된 임시 미용실에서 전문 미용사들이 근로자들의 머리를 직접 잘라주는 행사로, 오 대표는 근로자들에게 직접 미용 가운을 둘러주고 미용실 내부를 청소하는 역할을 자처하며 가족과 떨어져 타국에서 고단한 하루를 보내는 다국적 근로자들에게 위로와 감사의 마음을 전했다.미용실 밖에서는 임원진이 미용을 마치고 말끔하게 변신한 근로자들에게 시원한 음료와 간식이 담긴 상자를 각 모국어로 적힌 응원 카드와 함께 전달했다.미얀마 출신 근로자 표이(33)씨는 “더워진 날씨에 머리가 길어 답답했는데, 회사에서 직접 미용실을 열어주고 갈증을 달래 줄 간식까지 챙겨줘 감동받았다”면서 “특히 임원들이 직접 음료수를 건네며 격려해 준 순간은 고향에 있는 가족들에게도 꼭 자랑하고 싶다”는 소감을 전했다고 한다.롯데건설은 이번 행사가 안전과 상생을 강조하는 경영 기조에 따른 것이라며 특히 다국적 근로자 비중이 높은 들목교 외곽순환도로 현장에서 근로자들과 소통하며 포용하는 의지를 드러낸 것이라고 설명했다.롯데건설은 이전에도 외국인 근로자들과의 언어장벽을 해소하고 원활한 의사소통을 하기 위해 여러 방면에서 노력해 왔다. 지난해 롯데이노베이트와 협업해 한국어를 20여 개의 언어로 번역할 수 있는 건설업 특화 ‘AI 근로자 다국어 번역 모델’을 자체 개발해 현재 약 40개 현장에서 사용하고 있다.롯데건설 관계자는 “현장의 땀방울에는 국경이 없고 현장 한 곳 한 곳을 함께 지어 올리는 다국적 근로자들은 우리에게 가장 소중한 파트너”라며 “앞으로도 근로자들이 피부로 느낄 수 있는 따뜻한 소통과 상생 프로그램을 지속적으로 확대해 안전한 일터를 만들어 가겠다”고 말했다.