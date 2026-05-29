SK, ‘에너지 전문가’ 정승일 전 산업부 차관 영입…미래성장담당 사장 임명

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SK, 정승일 전 산업차관 영입

가스공사·전력공사 사장 등 역임

신설 미래성장담당 사장 임명 예정

이미지 확대 정승일 사장 정승일 사장 닫기 이미지 확대 보기 정승일 사장 정승일 사장

세줄 요약 SK그룹이 정승일 전 산업통상자원부 차관을 ㈜SK 미래성장담당 사장으로 임명했다. 정 전 차관은 산업부와 한국가스공사, 한국전력공사에서 에너지 정책과 운영을 맡아온 전문가다. 최근에는 SK하이닉스 고문으로 전력 공급과 공급망 확보를 조율해 왔다. 정승일 전 차관, SK 미래성장담당 사장 임명

산업부·가스공사·한전 거친 에너지 전문가

반도체 전력·공급망 전략 수립 역할 부여

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SK그룹이 정승일 전 산업통상자원부(현 산업통상부) 차관을 사장으로 영입한다.29일 재계에 따르면 SK그룹은 다음 달 1일 정 전 차관을 그룹의 지주사인 ㈜SK의 신설 보직인 미래성장담당 사장으로 임명할 예정이다.행정고시 33회로 공직에 입문한 정 전 차관은 산업부에서 반도체전기과장, 에너지산업정책관, 에너지자원실장 등을 거쳐 한국가스공사 사장을 지냈다. 2018∼2020년에는 산업부 차관을 역임하며 에너지 전문가로 통한다.2023년까지 한국전력공사 사장을 맡은 뒤 공직에서 물러난 이후 삼성전기 사외이사와 사우디전력공사(SEC) 사외이사 등을 맡았다.올해 1월부터는 SK하이닉스 고문으로서 반도체 투자에 필수적인 전력 공급과 안정적인 공급망 확보를 조율해 왔으며, 5개월 만에 SK그룹의 미래 성장 전략을 직접 수립하는 중책을 맡게 됐다.