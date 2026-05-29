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HD현대, ‘K-뉴딜 아카데미’ 참여…지역인재 양성

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-05-29 18:04
수정 2026-05-29 18:04
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세줄 요약
  • 정부 주관 K-뉴딜 아카데미 참여 발표
  • 울산·영암서 조선·건설기계 인재 양성
  • 협력사 취업설명회로 취업 연계 지원
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울산 HD현대중공업 야드 전경. HD현대 제공
울산 HD현대중공업 야드 전경.
HD현대 제공


HD현대는 고용노동부와 산업통상부가 주관하는 인재 양성 프로젝트 ‘K-뉴딜 아카데미’에 참여한다고 29일 밝혔다.

K-뉴딜 아카데미는 맞춤형 직업능력개발훈련을 설계·제공하는 정부 주관 사업으로, 기업이 함께 참여해 지역 산업 현장에 필요한 실무형 인재를 양성하는 것을 목표로 한다.

HD현대는 울산,영암 등 주요 사업 거점에서 그룹 핵심사업인 조선·건설기계 분야의 기술 인력 양성을 지원할 계획이다.

먼저 HD현대의 조선 계열사인 HD현대중공업과 HD현대삼호는 다음 달부터 울산과 영암에서 선박 설계 및 생산 현장 기술 인력 양성을 위한 ‘오션트랜스포메이션’과 ‘필드테크니션’ 프로그램을 순차적으로 운영한다. 교육 프로그램은 총 300여명을 대상으로 조선 공학,전기·전자,용접 등 선박 건조 현장에서 필요로 하는 직무 역량 체험 교육을 제공한다.

HD현대의 건설기계 계열사인 HD건설기계는 경북대학교,영남이공대학교와 컨소시엄을 구성해 ‘하이씨드 아카데미’를 운영한다. 해당 과정에서는 50명을 대상으로 스마트 친환경 건설기계 기술 동향,산업용 로봇 조작 및 유지보수 등의 프로그램이 실시된다.



HD현대는 주요 협력사들이 참여하는 취업 설명회를 주관해 교육을 이수한 청년들에게 실질적 취업 기회를 제공할 계획이다.
하종훈 기자
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