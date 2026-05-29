‘2026 호반혁신기술공모전’ 참가 기업 모집…혁신 스타트업 발굴

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스타트업 발굴부터 실증·사업화·투자까지 연계 지원

AI·스마트건설·로봇 기술 공모…6월 30일까지 접수

8월 오픈이노베이션 위크에서 데모데이 및 세미나 개최

이미지 확대 호반그룹의 ‘2026 호반혁신기술공모전’ 참가 모집 포스터.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반그룹의 ‘2026 호반혁신기술공모전’ 참가 모집 포스터.

호반그룹 제공

세줄 요약 호반그룹이 2026 호반혁신기술공모전 참가 기업을 모집한다. 서울경제진흥원, 창업진흥원, 한국건설기술연구원과 공동으로 오픈이노베이션 위크를 운영하며 AI·로봇·에너지 등 혁신 기술 스타트업을 발굴한다. 최종 10개 기업에는 상금과 사업화 지원금, 실증·투자 연계도 제공한다. 호반그룹, 2026 혁신기술공모전 참가 기업 모집

스마트시티·제조 등 4개 분야 혁신기술 공모

최종 10개사 선발, 상금·사업화 지원 제공

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호반그룹이 혁신기술공모전을 열어 미래를 선도할 혁신 스타트업 발굴에 나선다.호반그룹은 기술 경쟁력을 보유한 스타트업을 발굴하고 성장을 지원하기 위해 ‘2026 호반혁신기술공모전’ 참가 기업을 모집한다고 29일 밝혔다. 이 공모전은 그룹의 미래 경쟁력 강화를 위한 대표적인 오픈이노베이션 프로그램이다.이번 공모전은 서울경제진흥원(서울창업허브), 창업진흥원, 한국건설기술연구원(KICT)과 공동 주최하고, 국내 대표 건설·건축 전문 전시회인 ‘코리아빌드위크’와 연계한 ‘오픈이노베이션 위크’를 운영한다. 올해는 건설 분야 스타트업을 발굴·육성하고 있는 한국건설기술연구원과 새롭게 협력 체계를 구축하고, 대형 박람회에 참여해 오픈이노베이션 활동 인프라를 더욱 확대한다.모집 분야는 △스마트시티 △숙박·레저·유통 △제조 △신사업 등 4개 부문이다. 호반건설, 호반산업, 대한전선 등 그룹의 주요 계열사와 연계 가능한 인공지능(AI), 로봇, 에너지 신기술, 디지털 전환 등 분야의 혁신 기술과 아이디어를 공모한다. 접수는 6월 1일부터 30일까지 ‘스타트업플러스’ 공식 홈페이지를 통해 진행된다.서류 및 발표 평가를 거쳐 최종 10개 기업을 선발하며, 수상 기업에는 약 2억 6000만원 규모의 상금과 사업화 지원금이 제공된다. 또한 기술 실증 및 테스트베드, 사무 공간 제공, 글로벌 프로그램, 네트워킹 및 투자 연계 등 다양한 후속 프로그램도 지원된다.이와 함께 호반그룹은 오는 8월 서울 코엑스에서 열리는 오픈이노베이션 위크에서 시상식과 데모데이를 개최한다. 또한 공모전 수상 기업과 유망 스타트업의 전시 부스를 운영하며 투자사 IR, 네트워킹 프로그램, AI·스마트건설 기술 세미나 등을 진행할 예정이다.특히 한국건설기술연구원은 스마트건설지원센터 운영 경험을 바탕으로 연구개발 협력과 스마트건설 기술 지원에 참여할 예정이다. 공공 연구기관과의 협력 체계 강화를 통해 혁신 기술의 현장 적용 가능성이 높아질 것으로 기대된다.호반그룹 관계자는 “올해 공모전은 공공기관과의 협력을 통해 기술 검증과 사업화 연계성을 한층 강화하고, 스타트업과 투자사, 산업 관계자 간 교류를 활성화할 것”이라며 “혁신 기술을 보유한 스타트업이 실제 산업 현장에서 성장 기회를 확보할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.한편 호반그룹은 상반기 ‘호반 넥스트 스타트업 공모전’, 하반기 ‘호반혁신기술공모전’ 등 한 해 두 차례씩 열리는 공모전을 통해 스타트업의 혁신 기술 개발과 사업화를 지원하고 있다. 호반혁신기술공모전은 호반 넥스트 스타트업 공모전을 포함해 올해로 아홉 번째 개최되는 스타트업 지원 행사다. 호반그룹은 지난 2020년부터 총 62개 기업에 약 19억원 규모의 사업화 자금을 지원했다.