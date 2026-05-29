현대엔지니어링, 美 힐즈버러 태양광 발전소 착공

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이미지 확대 미국 텍사스주 힐 카운티 현장에서 27일(현지시간) 진행된 ‘힐스보로 태양광 발전소’ 착공식에서 이승원(왼쪽 세 번째) 현대엔지니어링 에너지사업부장과 이경은(왼쪽 네 번째) 주휴스턴 총영사, 피터 브랜험(왼쪽 두 번째) 현대자동차 앨라바마공장 생산부문 최고운영책임자, 크리스토퍼 화이트헤드(오른쪽 첫 번째) 모비스 앨라바마공장 경영지원실장, 현지 시공사 WHC의 믹 피츠패트릭 최고경영자(왼쪽 첫 번째)가 기념 촬영을 하고 있다.

현대엔지니어링 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 텍사스주 힐 카운티 현장에서 27일(현지시간) 진행된 ‘힐스보로 태양광 발전소’ 착공식에서 이승원(왼쪽 세 번째) 현대엔지니어링 에너지사업부장과 이경은(왼쪽 네 번째) 주휴스턴 총영사, 피터 브랜험(왼쪽 두 번째) 현대자동차 앨라바마공장 생산부문 최고운영책임자, 크리스토퍼 화이트헤드(오른쪽 첫 번째) 모비스 앨라바마공장 경영지원실장, 현지 시공사 WHC의 믹 피츠패트릭 최고경영자(왼쪽 첫 번째)가 기념 촬영을 하고 있다.

현대엔지니어링 제공

2026-05-29 B3면

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현대엔지니어링이 미국 텍사스주에서 추진하는 힐즈버러 태양광 발전소의 착공식을 열었다고 28일 밝혔다.현대엔지니어링에 따르면 27일(현지시간) 텍사스주 힐 카운티에서 이승원 현대엔지니어링 에너지사업부장을 비롯해 이경은 주휴스턴 총영사, 피터 브랜험 현대자동차 앨라배마공장 생산 부문 최고운영책임자, 크리스토퍼 화이트헤드 현대모비스 앨라배마공장 경영지원실장 등이 참석한 가운데 착공식을 가졌다.이번 사업은 현대엔지니어링이 2024년 사업권을 인수한 뒤 인허가, 전력판매계약(PPA), 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달까지 전 과정을 주관한 첫 해외 재생에너지 투자개발 프로젝트다. 현대엔지니어링은 지난달 한국산업은행을 포함해 국내외 4개 금융기관과 약 3억 1000만 달러(약 4600억원) 규모의 금융약정을 체결했다.200㎿ 규모로 연간 약 476GWh의 전력을 생산하게 될 힐스보로 태양광 발전소는 2027년 12월 준공 및 상업 운전을 목표로 하고 있다. 이 발전소는 전력판매계약을 통해 현대차 앨라배마 공장, 기아 조지아 공장, 모비스 앨라배마 등 현대차그룹 북미 주요 사업장의 RE100(재생에너지 100% 사용) 달성을 지원할 계획이다.