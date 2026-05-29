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업계 첫 6K 게이밍 모니터 체험해 보실 분~~~

삼성전자가 서울 강남역 ‘메이플 아지트’와 홍대입구역 ‘T1 베이스캠프’ 두 곳에 업계 최초 6K 게이밍 모니터 등을 직접 경험할 수 있는 ‘오디세이 게이밍 모니터 체험존’을 마련했다고 28일 밝혔다. 사진은 삼성전자 모델이 강남역 메이플 아지트에서 삼성전자 오디세이 게이밍 모니터로 게임을 즐기고 있는 모습.

삼성전자 제공