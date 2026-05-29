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업계 첫 6K 게이밍 모니터 체험해 보실 분~~~

입력 2026-05-29 00:19
수정 2026-05-29 00:19
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업계 첫 6K 게이밍 모니터 체험해 보실 분~~~
업계 첫 6K 게이밍 모니터 체험해 보실 분~~~ 삼성전자가 서울 강남역 ‘메이플 아지트’와 홍대입구역 ‘T1 베이스캠프’ 두 곳에 업계 최초 6K 게이밍 모니터 등을 직접 경험할 수 있는 ‘오디세이 게이밍 모니터 체험존’을 마련했다고 28일 밝혔다. 사진은 삼성전자 모델이 강남역 메이플 아지트에서 삼성전자 오디세이 게이밍 모니터로 게임을 즐기고 있는 모습.
삼성전자 제공


삼성전자가 서울 강남역 ‘메이플 아지트’와 홍대입구역 ‘T1 베이스캠프’ 두 곳에 업계 최초 6K 게이밍 모니터 등을 직접 경험할 수 있는 ‘오디세이 게이밍 모니터 체험존’을 마련했다고 28일 밝혔다. 사진은 삼성전자 모델이 강남역 메이플 아지트에서 삼성전자 오디세이 게이밍 모니터로 게임을 즐기고 있는 모습.

삼성전자 제공

2026-05-29 B3면
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