해양 생태계 지키는 포스코… 무인도까지 정화 활동 확대

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클린오션봉사단, 수중 폐기물 수거

‘트리톤 어초’ 설치해 바다숲도 조성

이미지 확대 클린오션봉사단이 경북 포항 해안에서 수산생물의 생육·번식에 피해를 주는 불가사리를 수거하고 있다.

포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 클린오션봉사단이 경북 포항 해안에서 수산생물의 생육·번식에 피해를 주는 불가사리를 수거하고 있다.

포스코 제공

2026-05-29 22면

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포스코가 해양환경공단과 손잡고 무인도서 해양 환경 개선을 위한 본격적인 정화 활동에 나선다.포스코는 해양환경공단과 ‘민간과 함께하는 무인도서 해양환경 개선을 위한 업무협약(MOU)’을 체결해 민관 협력을 통한 지속 가능한 해양 생태계 보호 모델 구축에 나섰다고 28일 밝혔다.협약에 따라 ▲무인도서 및 인근 해역 정기 정화 활동 ▲민·관 합동 해양정화 캠페인 ▲해양환경 개선을 위한 대국민 인식 제고 활동 등을 공동 추진할 계획이다. 특히 이번 협약을 계기로 포스코 클린오션봉사단은 기존 포항·광양 등 사업장 중심의 활동 범위를 경상·전라 지역 무인도서까지 확대한다. 오는 31일 ‘바다의 날’을 앞두고 포항 구만리 인근 무인도와 전남 고흥 삼도 등지에서 대대적인 정화 활동을 전개할 예정이다.클린오션봉사단은 2009년 발족한 포스코 임직원 재능봉사단으로, 현재까지 2만 4000여명이 참여해 누적 2468t의 해양쓰레기를 수거했다. 다이버 자격증을 보유한 180여명이 수중 폐기물을 수거하며 바닷속 생물 다양성 보존과 지역 어민 편의 증진에 앞장서고 있다. 뿐만 아니라 포스코는 바다 사막화 방지를 위한 ‘트리톤(Triton) 어초’를 설치해 바다숲도 조성 중이다. 트리톤은 철강 생산 부산물인 철강슬래그를 활용해 개발한 인공어초로, 해조류 성장과 생태계 복원 등을 위해 설치한다. 포스코 관계자는 “제도적·기술적 민관 협력을 지속적으로 추진해 해양 환경 보호와 탄소 저감에 실질적으로 기여하는 장기적인 상생 모델을 구축하겠다”고 말했다.