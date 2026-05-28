롯데건설 ‘러브하우스’ 100호는 세종 이주노동자 복지센터

노후 복지시설 개보수·봉사활동 진행

“이주노동자와 가족들 더 나은 환경에서 생활하길”

이미지 확대 오일근(왼쪽) 롯데건설 대표와 박경규(가운데) 세종시 이주노동자 복지센터 센터장, 여승수 초록우산 어린이재단 사무총장이 27일 ‘꿈과 희망을 주는 러브하우스 100호’ 개관식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 롯데건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 오일근(왼쪽) 롯데건설 대표와 박경규(가운데) 세종시 이주노동자 복지센터 센터장, 여승수 초록우산 어린이재단 사무총장이 27일 ‘꿈과 희망을 주는 러브하우스 100호’ 개관식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 롯데건설 제공

이미지 확대 롯데건설 샤롯데 봉사단이 지난 27일 세종시 조치원읍에 위치한 ‘세종시 이주노동자 복지센터’의 시설과 환경을 개선하는 ‘꿈과 희망의 러브하우스’ 100호 봉사활동에 참여하고 있다. 롯데건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데건설 샤롯데 봉사단이 지난 27일 세종시 조치원읍에 위치한 ‘세종시 이주노동자 복지센터’의 시설과 환경을 개선하는 ‘꿈과 희망의 러브하우스’ 100호 봉사활동에 참여하고 있다. 롯데건설 제공

세줄 요약 롯데건설이 세종시 이주노동자 복지센터를 ‘꿈과 희망의 러브하우스’ 100호로 선정해 개보수와 봉사활동을 했다. 임직원들은 냉난방 시설과 벽지·장판을 교체하고 블라인드와 문을 설치했으며, 외국인 이주민 아동들에게 간식도 전했다. 회사는 복지 사각지대 지원을 이어가겠다고 밝혔다. 세종 이주노동자 복지센터 러브하우스 100호 선정

냉난방·벽지·장판 교체 등 시설 개보수 진행

이주민 아동 간식 전달과 봉사활동 병행

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롯데건설이 소외계층 주거·복지·교육 등의 시설 개선 사업인 ‘꿈과 희망의 러브하우스’ 100호를 열었다고 28일 밝혔다.롯데건설은 전날 세종시 조치원읍에 있는 세종시 이주노동자 복지센터에서 초록우산 어린이재단과 ‘러브하우스’ 100호 헌판식을 갖고 봉사활동을 진행했다. 행사에는 오일근 대표를 비롯한 롯데건설 임직원이 참석한 가운데 센터 내부 청소와 블라인드와 문을 설치하는 등의 개보수 활동을 했고 외국인 이주민 아동들에게 간식도 전달했다.롯데건설은 봉사활동에 앞서 세종시 이주노동자 복지센터의 냉난방 시설과 노후화한 벽지와 장판을 교체하는 등의 시설 개보수 작업도 했다.지난 20일 세계인의 날을 맞아 복지 사각지대에 놓인 외국인 이주민들이 보다 안전하고 위생적인 환경에서 생활할 수 있도록 ‘러브하우스’ 100호를 기획했다는 게 롯데건설 측의 설명이다.세종시 이주노동자 복지센터는 외국인 이주노동자와 아동들의 정착지원을 돕는 세종시 내 유일한 민간 봉사단체로, 이주노동자와 가족에게 한국어 교육, 한국 사회 적응 프로그램 등을 제공하고 있다.롯데건설이 지난 2012년부터 진행해 온 ‘러브하우스’는 건설업 특성을 살려 노후 시설을 개선하는 사회공헌 활동 중 하나다. 롯데건설은 지난 15년간 지역아동센터, 결손가정 아동복지시설과 집중호우∙화재 등으로 피해를 입은 지역의 시설 복구를 지원하는 다양한 사회공헌 활동을 해왔다.‘러브하우스’는 롯데건설 임직원들이 참여하는 ‘1:3 매칭 그랜트’ 제도를 통해 마련한 ‘샤롯데 봉사기금’으로 진행됐다. 임직원이 급여 일부를 기부하면 회사가 그 3배에 달하는 금액을 함께 기부하는 제도로 지난 2011년부터 운영되고 있다.롯데건설 관계자는 “이번 ‘러브하우스’ 100호를 통해 이주노동자와 그 가족들이 보다 나은 환경에서 생활할 수 있길 바란다”며 “앞으로도 건설업 전문성을 바탕으로 소외된 곳에 실질적인 도움과 희망을 선사할 계획”이라고 말했다.