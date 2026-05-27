韓 정부 손잡은 오픈AI… 사이버 해킹 대응 협력 나선다

‘사이버 신뢰 프로그램’ 공식 허용

앤트로픽도 서울 사무소 설립 운영

이미지 확대 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)가 27일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.5.27.

오픈AI 제공 닫기 이미지 확대 보기 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)가 27일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.5.27.

오픈AI 제공

2026-05-28 B3면

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우리나라 정부가 오픈AI의 ‘정부·기관 보안 협력 프로그램’(GTAC)에 참여를 공식화했다. 앤트로픽의 ‘클로드 미토스’를 필두로 자율 해킹 능력을 갖춘 고성능 인공지능(AI)의 등장이 새로운 국가적 위협으로 떠오른 가운데 오픈AI와의 협력을 통해 대응에 나선 것이다.과학기술정보통신부는 27알 오픈AI의 ‘GTAC’에 참여한다고 밝혔다. 정부 참여는 미국, 캐나다에 이어 세 번째이고, 아시아에서는 일본과 함께 첫 사례다. 오픈AI는 사이버 분야 신뢰기반 접근 프로그램(TAC)을 운영하고 있으며, TAC의 일환인 GTAC는 정부·기관이 대상이다. 이에 따라 오픈AI는 우리나라 정부에 보안 특화 인공지능(AI) 모델인 ‘GPT 5.5-사이버’의 접근 권한을 제공한다. 정부는 향후 오픈AI가 찾아낸 주요 소프트웨어(SW)의 취약점 정보를 실시간으로 공유받는다. 이를 국가 기간시스템 방어에 활용해 보안 위협을 낮출 계획이며 국내 실무 운영은 한국인터넷진흥원(KISA)이 맡는다.제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 이날 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 기자간담회를 열고 “AI 발전 속도를 고려했을 때 앞으로 사이버 보안 위협이 더 커질 수 있다”며 “사이버 AI 역량은 소수에게만 머물러서는 안 되며, 한국의 주요 방어 주체들이 이를 활용해 공동의 안보와 공공 안전을 강화할 수 있어야 한다”고 설명했다. 이어 “공공 인프라, 정책금융, 기업 혁신 등 다양한 영역에서 협력의 폭을 넓히고 있다”며 한국 정부 외에 민간 기업을 대상으로도 TAC 프로그램 참여 협의를 진행 중이라고 밝혔다.오픈AI의 경쟁사이자 AI 모델 ‘클로드’를 개발한 미국 AI 기업 앤트로픽도 한국 시장 공략에 속도를 내고 있다. 앤트로픽은 서울 오피스를 개소하고 최기영 한국 대표를 선임했다고 전했다. 앤트로픽 한국 지사는 기업·스타트업과의 파트너십 구축, 정부·연구기관과의 협력, 클로드를 활용하는 국내 개발자 커뮤니티 지원에 집중할 계획이다.