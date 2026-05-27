6억 vs 600만원 성과급 후폭풍… 노태문 “DX 성장 이룰 것” 달래기

합의에도 내부 리스크 직면한 삼전

이미지 확대 이젠 앞으로 나아갈 때 삼성전자 노사의 임금협상 잠정합의안이 노동조합 투표에서 찬성 73.7%로 가결된 27일 경기 수원시 영통구 삼성전자 본사 앞 신호등에 녹색 불이 켜져 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이젠 앞으로 나아갈 때 삼성전자 노사의 임금협상 잠정합의안이 노동조합 투표에서 찬성 73.7%로 가결된 27일 경기 수원시 영통구 삼성전자 본사 앞 신호등에 녹색 불이 켜져 있다.

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세줄 요약 삼성전자 임금협약이 가결됐지만 DS와 DX의 성과급 격차가 최대 100배 수준으로 벌어지며 노노 갈등이 커졌다. 노태문 사장은 DX 경쟁력 회복을 약속했지만, 노조는 분리 교섭과 보상 구조 개편을 두고 맞서고 있다. DS·DX 성과급 격차 확대, 노노 갈등 심화

임금협약 가결에도 사업부별 박탈감 확산

노태문 DX 경쟁력 회복 강조, 통합 과제

2026-05-28 3면

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삼성전자 노사의 ‘2026년 임금협약 잠정합의안’이 27일 최종 가결됐지만, 투표 결과에서는 반도체(DS)와 디바이스경험(DX) 부문 간 표심이 극명하게 엇갈렸다. 최대 100배에 달하는 성과급 격차를 둘러싸고 노노 갈등이 심화되는 모습이다. 총파업 위기는 넘겼지만 사업부 간 상대적 박탈감과 조직 내 균열을 어떻게 관리하느냐가 경쟁력 유지의 핵심 과제라는 지적이 나온다.이날 공동교섭단 투표 결과 전체 찬성률은 73.7%였다. 반도체 인력이 중심인 삼성그룹 초기업노동조합에서 찬성률은 80.6%에 달했지만 DX 비중이 높은 전국삼성전자노동조합(전삼노)에서는 반대표가 80%에 육박했다. 3대 노조인 동행노조 역시 자체 투표에서 반대표가 압도적으로 많았던 것으로 알려졌다.이번 합의안은 DS 부문에 사업 성과의 10.5%를 특별경영성과급 재원으로 배분하는 것이 핵심이다. 올해 삼성전자 영업이익을 약 300조원 수준으로 가정할 경우 메모리사업부 직원들은 자사주 형태 특별성과급과 초과이익성과급(OPI)을 합쳐 최대 6억원 안팎의 보상을 받을 수 있을 것으로 추산된다. 반면 DX 부문은 600만원 상당의 자사주 지급에 그칠 수 있다는 전망이 나온다.노조 게시판과 내부 커뮤니티에서는 “의미 있는 결과를 만들어 냈다”는 평가도 있었지만, “결국 메모리만 혜택을 본 협상”이라며 비메모리 및 DX 부문을 중심으로 상대적 박탈감을 호소하는 반응도 적지 않았다. DX 부문장인 노태문 사장은 이날 임직원 메시지를 통해 “많은 분들이 소외감과 박탈감, 실망감을 느꼈을 것”이라며 “DX 경쟁력 회복과 성장 흐름을 만드는 데 더 엄중하게 임하겠다”고 말했다.노노 갈등은 교섭 구조를 개편하는 논의로 번지는 모습이다. 최승호 초기업노조 위원장은 전날 “시스템LSI·파운드리 개선을 중점으로 계획하고 있고 DS·DX 교섭 분리도 고민 중”이라고 밝혔다. 그러나 전삼노는 이날 “분열이 아닌 통합의 힘으로 가겠다”며 분리 교섭에 공개 반대했다. 전삼노는 “문제의 원인은 구성원이 아니라 사측의 불합리한 보상 구조”라면서 “사업부별 교섭이 시작되면 노조의 단결력과 협상력도 약해질 수 있다”고 주장했다.노사 합의 이후 남은 과제도 적지 않다. 삼성전자는 시장에서 자사주를 매입해 비축한 뒤 내년 초 직원들에게 특별 성과급 형태로 지급할 계획이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전자 영업이익 전망치를 기준으로 단순 계산할 경우 향후 3년간 자사주 지급 규모는 약 130조원 수준으로 추산된다. 다만 세후 기준 실제 지급 규모는 약 80조원 수준이 될 것으로 보인다. 개정 상법상 새로 취득한 자사주는 원칙적으로 1년 내 소각해야 하는 만큼 ‘임직원 보상 목적’인 경우를 예외로 하려면 주주총회에서 승인을 받아야 하는 점도 변수로 작용할 수 있다. 주주 반발도 이어지고 있다. 주주단체인 대한민국 주주운동본부는 이날 “영업이익 연동형 성과급은 상법상 위법 소지가 있다”며 무효확인소송과 손해배상 청구 검토 방침을 밝혔다.김대종 세종대 경영학부 교수는 “반도체와 가전 부문 간 성과급 격차가 지나치게 커질 경우 조직 내 박탈감과 균열로 이어질 수 있다”며 “성과급 체계는 단기 실적뿐 아니라 조직 전체의 결속과 장기적 화합까지 함께 고려해 설계될 필요가 있다”고 지적했다.